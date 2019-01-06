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حكومة عسكرية انتقالية ورفع الطلب لترامب..

عقد المؤتمر الاول للمعارضة العراقية في امريكا. هذا المؤتمر سوف يكون امتداد لمؤتمرات قادمة للعراقيين وبفترات زمنية متقاربة من اجل إسقاط النظام العراقي الحالي. تخلل المؤتمر كلمات من قادة عراقيين وبحضور حزبي من الأحزاب الامريكية وخصوصاالحزب الجمهوري . اقر المؤتمر ورقة عمل وطلب رسمي للرئيس ترامب من اجل إسقاط النظام العراقي وتبديله بنظام أفضل منه.
د.طئ البدري

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