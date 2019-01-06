(خساسة شيعة).. (قاطعوا الانتخابات..وتظاهروا ضدهم) لكن (يغضبون لعدم لقاء ترامب بهم)؟

بسم الله الرحمن الرحيم

لماذا لم يغضب (الشيعة) بمنطقة العراق..لعدم لقاء السستاني (الايراني الجنسية والاصل).. للسياسيين وممثليهم بالعملية السياسية.. فالمقاطعة هذه افقدت الشرعية المذهبية الدينية عنهم.. من المرجعية العليا.. (اليس كذلك)؟ والسؤال الاخر (لماذا قاطعهم السستاني) اصلا وسد الباب بوجههم؟؟ اليس لفسادهم ؟؟ اي هم فاقدي الشرعية بالمحصلة؟

فلماذا عندما (لم يلتقي ترامب) مع هؤلاء السياسيين وممثليهم بالعملية السياسية.. بل لم يبالي بهم بما يستحقون.. (فترامب لم يمنحهم بالتالي شرعية دولية).. (لماذا اغضب ذلك شريحة منالشيعة السذج الجهلة).. ؟؟ الذين ليس لهم ناقة ولا جمل في كل ذلك.. (وضربت ترامب هذه موجهة ضد من سرقهم ونهب خيراتهم وتركهم بالجحيم من العيش).. علما السياسيين المحسوبين شيعيا غضبوا لانهم ارادوا استغلال زيارة ترامب (لارسالة رسالة للراي العام بانهم ما زال لديهمشرعية دولية).. كما استغلوا المرجعية والسستاني لسنوات بلقاءاتهم معها، لتدرك المرجعية خساسة هؤلاء (المحسوبين شيعيا) من القوى السياسية الموالية لايران (لتسد الباب بوجههم)..

ثم عجبا.. لماذا انزعج شيعة للقاء جمع مسؤول امريكي بسيط.. مع صدام بالثمانينات.. فكان رامسفلد انذاك ممثل امريكا للشرق الاوسط.. قصص المؤامرات ..حولها.. بدعوى (ان صدام ظالم ودكتاتور) فكيف تلتقي امريكا به؟؟ ولكنهم اليوم ينزعجون لماذا الرئيس الامريكي (نفسه) لا يلتقي مع (الفاسدين بالحكم بالعراق من شيعة ماما طهران)؟؟ هل لان ذلك ازعج ايران وشعرت بالخوف من عدم لقاء ترامب مع ممثليها بالعملية السياسية ببغداد، وخاصة ما صرح به مسؤول ايراني (بانالرئاسات الثلاث جاءوا بضوء اخضر ايراني) وايران غلبت امريكا (3 مقابل صفر).,. جراء ذلك؟؟

والشيء بالشيء يذكر (لا ندري لماذا الشيعة لم ينزعجون من لقاءات صدام مع الزعماء السوفيت ورؤساء الروس انذاك).. ودعم روسيا لصدام بكل تسليحه الذي قمع به الشيعة والكورد.. ورفضت روسيالاسقاط صدام حتى النفس الاخير عام 2003؟؟ ولا ننسى دعم روسيا للصرب بمذابحهم ضد المسلمين بالتسعينات.. واحتلالهم لافغانستان.. ودعمهم للطغاة كنظام كوريا الشمالية والقذافي وصدام واوربا الشرقية..

ثم اليس اكثر من 90% من الشيعة العرب بوسط وجنوب قاطعوا الانتخابات 2018؟؟ الم يتظاهر الشيعة العرب بوسط وجنوب ومركز مظاهراتهم البصرة.. ضد نفس هؤلاء السياسيين وكتلهم وممثليهم بالعمليةالسياسية ومن يمثلهم بالشارع من مليشيات دموية.. قمعت متظاهري الشيعة؟

ثم نسال .. للنفاق الشيعي الموالي لايران.. كهادي العامري الذي يصرح (بانه يرفض التواجد الاجنبي بالارض العربية)؟؟ عجيب.. (العامري صار بطل القومية العربية وريث صدام المقبور).. فنساله (ماذا عن حليفكم بشار الاسد).. الذي وقع لتواجد اجنبي روسي لمدة 48 سنة بقواعد عسكرية بالارضي السورية بطرطوس وحميميم وغيرها؟؟ ماذا عن مليشيات ترفع اعلام دولة اجنبية وصور زعماء اجانب بنص بغداد كما فعلت المليشيات الموالي لحاكم ايران خامنئي.. وبيعتها للنظامالحاكم بطهران نظام ولاية الفقيه الايرانية؟؟

ثم اليس القواعد الامريكية هي لدعم العراق وامنه واستقراره .. لذلك تعتمد امريكا على قواتها العسكرية وبقواعد بالعراق.. بدل مليشيات سائبة.. في حين ايران اعتمد على (مرتزقة) جندتهم كمليشيات سائبة شرعتها بهيئة بالعراق .. لدعم هيمنتها على العراق وقمع ابناءه .. لمصالح ايران القومية العليا.. عبر مليشيات واحزاب وفرق اغتيالات تدعمها طهران…

ونسال المنافق العميل لايران (هادي عامري).. تدعي انكم ضد (اسرائيل).. وكنا نتمنى لو كنتم كالسياسيين اليهودي في تعاملهم مع شعوبهم ودولتهم اسرائيل التي جعلوها جنة بالشرق الاوسط.. ولكن مع ذلك نسال (لماذا تكافئون دول تعترف باسرائيل) كمصر والاردن بنفط مخفض وتمنحوهم عقود بالعراق، ومخططات لتدفق مليوني مصري سني اجنبي للعراق كما في زمن صدام رغم التاريخ الاسود للعمالة المصرية السيئة الصيت بالعراق..؟؟ لماذا تفتحون علاقات مع تركيا وقطر اللتانتعترفان باسرائيل ؟؟

ثم عن اي سيادة (يتحدث عنها البعض) ومن يحكم العراق ينهبونه ليل نهار، وحكومة بلا حكومة بلا تشكيله.. وصراع على الكراسي والمال.. ومليشيات بكل صلافة تجهر بولاءها لدولة اجنبية وترفعصور زعماء اجانب.. وعراق بلا صناعة ولا زراعة ولا خدمات ولا كهرباء بظل نفس الذين يحكمون اليوم.. ومقاطعة اكثر من 90% من الناخبين وخاصة بوسط وجنوب للانتخابات.. وتظاهرات تخرج ضد هؤلاء الحاكمين.. ؟؟ فقولوا لنا اين السيادة؟؟

ثم ما دخل السيادة بوجود قواعد عسكرية امريكية.. فهذه القواعد موجودة بالمانيا واليابان.. واوربا الغربية وكوريا الجنوبية .. وهذه الدول ذات سيادة.. وترامب زار قواعد عسكرية بالمانيابدون حتى علم ميركل.. فلماذا نجد (نباح البعض بالسيادة بالعراق على مجرد زيارة الامريكي لجنوده بقاعدة امريكية) فلماذا لم نجدهم (يثورون ضد اهانة بوتين لحليف ايران بشار الاسد بقاعدة حميميم الروسية بسوريا)..

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واخيريتأكد للشيعة العرب.. بمنطقة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة منطقة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات،ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوعالمذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

سجادتقي كاظم