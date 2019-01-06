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دراسات جديدة تؤكد احتمال تضرر المخ من الكرات الرأسية

أكدت عدة دراسات جديدة إمكانية تضرر مخ ممارسي الرياضات الاحتكاكية مثل كرة القدم من الكرات الرأسية أو الارتطام بلاعبين آخرين.
وقال باحثون في جامعة ماك ماستر بمدينة أونتاريو الكندية إن الارتجاجات التي يتعرض لها لاعبو الرجبي أو كرة القدم ليست وحدها التي قد تؤدي لتراجع قوة أداء الذاكرة لدى اللاعبين بل مجرد ضربات الرأس الخفيفة.

وأعلن الباحثون عن نتائج دراستهم خلال الملتقى السنوي للجمعية الأمريكية لعلوم المخ والأعصاب في واشنطن.

وكان أطباء من مدينة بوسطن الأمريكية قد أعلنوا قبل بضعة أيام أنهم عثروا لدى لاعب كرة القدم الأمريكية آرون هيرنانديز27/ عاما/ على أضرار كبيرة بشكل غير عادي في مخ اللاعب وأكدوا بعد وفاته أنه كان مصابا بالتهاب دماغي من الدرجة الثالثة.

ويعاني العديد من لاعبي كرة القدم الأمريكية السابقين من تنكس دماغي شديد جراء تعرضهم لارتجاجات كثيرة بالمخ وضربات على الرأس أثناء اللعب.

يشار إلى أن هيرنانديز انتحر في نسيان/أبريل الماضي.

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