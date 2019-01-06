دكتورة خلود تدافع عن نجوى كرم: لهذه الأسباب وافقت على تلبية دعوتي

لم تهدأ مواقع التواصل الإجتماعي منذ يومين، بسبب إحياء الفنانة نجوى كرم حفلة خاصة للفاشينيستا الدكتورة خلود، للكشف عن جنس مولودها.

نجوى كرم اتهمت بأنها لم تحترم تاريخها الفني عندما قبلت الغناء في مثل هذه المناسبة، حتى أن البعض طالبها بالإعتزال لأنّ هذا الحفل لا يليق بها وبإسمها، الأمر الذي دفع الدكتورة خلود إلى التدخل حيث كتبت عبر حسابها على “إنستقرام ”

” شمس الأغنية العربية. بس بوصفها بكم كلمة عشان عبّر عن مشاعري وسعادتي. أول شي نجوى كرم هي صديقتي وحبيبتي. نجوى كرم تاريخ وصوت جبلي تدرون ليش إخترتها بهاليوم بالذات! لأني فانزها ونجوى كرم على فخامتها وتاريخها وجمالها وصوتها ونجاحاتها إلا أنّها في قمة التواضع والحنان والبساطة تدرون قبلها بيوم قعدت معاها قالتلي أنا جيت لما عرفت أنك حامل وبتحبيني كتير وتأكدت إني أحبها لما قلتلها الاغاني اللي أحبها وأغلبهم أغاني قديمة ذكرتها في بداياتها وبداية طريق نجاحها ومسيرة نجاحها مثل بنوب بنوب/ حكم القاضي/ عطشانه/ عاشقه وغيرها وغيرها من الأغاني اللي اعشقها”.

وتابعت “البعض يتساءل كيف نجوى كرم قدرتو تجيبونها هي ما بتحيي الا حفلات كبيرة.طبعا هي صديقتي أولاً وحضورها حفلتي دليل على تواضعها وبساطتها وثقتها بنفسها تدرون شكثر بسيطه والله والله انه قاعده ترقص معانا وتغني بينا وتغني الاغاني اللي احنا نطلبها وتتصور مع الكل مافي احد طلع من الحفلة مو مستانس كل اللي حضروا حفلتي لي الحين يتكلمون عن نجاحها وقوتها والوناسه ويتكلمون عن جمال وتواضع الفنانة الراقية نجوى كرم. وأنا فخورة انها حضرت في اهم يوم في حياتي وفخورة لأنها صديقتي. نجمتي الراقية نورتي الكويت ونورتيني بحضورك كنتي في قمة الرقي كالعادة”.

بدورها لم تسكت نجوى كرم عن الحملة التي تعرضت لها، بل نشرت تغريدة عبر حسابها على “تويتر” قالت فيها” بعد ما تم إلغاء مهرجان الفجيرة في ليلة رأس السنة لعدة مطربين من بينهم إسمنا، قررنا الإحتفال بإستقبال السنة الجديدة مع أصدقائنا في الكويت”.