رئيس لجنة الصحة النيابية د. قتيبة الجبوري : جيشنا يستحق كل الاهتمام من قبل السلطتين التنفيذية …

والتشريعية سواء من حيث القوانين والتشريعات

هنأ رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية الدكتور قتيبة ابراهيم الجبوري القوات المسلحة البطلة والشعب العراقي بذكرى تأسيس الجيش العراقي الباسل، داعياً الى السلطتين التنفيذيةوالتشريعية الى الاهتمام بالمؤسسة العسكرية بما يتناسب مع انتصارات وتضحيات أبنائها، مع أهمية إبقائها بعيدة عن التأثيرات السياسية .

وقال الجبوري في بيان اليوم ” ان الجيش العراقي كان منذ تأسيسه في السادس من كانون الثاني عام ١٩٢١ ولغاية اليوم جيش الملاحم والبطولات والهمة العالية والقيم العسكرية الرفيعة،فكان بحق صرحاً عراقياً يستحق الفخر والاعتزاز، بدليل أننا مازلنا اليوم نحتفل بالانتصار على قوى الشر والظلام وتحرير كافة المناطق التي كانت تحت سيطرة جرذان داعش “.

وأضاف ” ان الجيش العراقي الباسل يستحق كل الاهتمام من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية، سواء من حيث القوانين والتشريعات التي تصب في مصلحة كافة منتسبي الجيش من ضباط ومراتب،أو من حيث الترفيعات والضمان الاجتماعي والرواتب وقطع الأراضي السكنية ” ، مؤكداً على ” أهمية الإبقاء على المؤسسة العسكرية بعيدة عن التأثيرات السياسية أو الحزبية، فالجيش من الشعب وللشعب، وولاؤه للعراق، ولايمكن بأي حال من الأحوال تسييسه من أية جهة وتحت أي ظرف “.

وتابع الجبوري ” في هذا اليوم العزيز على قلب كل عراقي، نسأل الباري عز وجل أن يحفظ جيشنا ويسدد خطاه وينصره على أعداء العراق، وأن يجعله خير ذخرٍ لنا في الشدائد، وأن يرحمشهداءنا ويشافي جرحانا، إنه سميع مجيب “.