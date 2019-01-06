سائرون يدعو لإنصاف تضحيات الجيش العراقي في ذكرى تأسيسه

دعا تحالف “سائرون”، المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، السبت (5 كانون الثاني 2019) الحكومة والبرلمان الى إنصاف التضحيات الجسيمة لرجال الجيش العراقي ممن قدموا الغالي والنفيس لمناسبة مرور 98 عاما على تأسيسه في السادس من كانون الثاني عام 1921.

وقال قحطان الجبوري، الناطق الرسمي باسم التحالف، في بيان له: “تتيح ذكرى السادس من كانون الثاني عام 1921 والتي تصادف تأسيس أولى طلائع جيشنا الباسل فوج الإمام موسي الكاظم (عليه السلام) استلهام العبر والعظات من خلال الملاحم التي سطرها جيشنا الباسل في سبيل الوطن على امتداد تاريخه برغم كل محاولات تدجينه من قبل النظام السابق”.

وأضاف: “إننا في الوقت الذي نقدم أزكى التهاني لأبناء هذه المؤسسة الوطنية العريقة التي أذاقت الدواعش مر الهزيمة عبر ما سطرته من بطولات أثارت إعجاب العالم أجمع فإننا ندعو الحكومة والبرلمان الى إنصاف المضحين من أبطال هذا الجيش وفي مقدمتهم الشهداء وعوائلهم فضلا عن الجرحى والمعاقين ممن ما زالوا بحاجة الى وقفة جادة من أجل تقديم كل ما يؤمن لهم العيش الكريم مع أخوانهم من أبطال الحشد الشعبي والحشود العشائرية التي عبرت عن أعمق معاني الإنتماء للوطن في أحلك الظروف وأصعب المعارك”.

واختتم بالقول: “تحية لشهداء جيشنا المقدام ولكل قادته وضباطه وآمريه ومراتبه في هذا اليوم الخالد”.