عالية نصيف تدعو للاهتمام بالمؤسسة العسكرية من حيث التسليح والتدريب

هنأت النائبة عن كتلة دولة القانون عالية نصيف أبطال القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها وصنوفها بالذكرى الثامنة والتسعين لتأسيس الجيش العراقي، مؤكدة على أهمية الاهتمام بالمؤسسةالعسكرية من حيث التدريب والتسليح، وتقديم الدعم اللازم لمنتسبي الجيش تقديراً لانتصاراتهم وتضحياتهم .

وقالت في برقية تهنئة بعثتها اليوم بمناسبة عيد الجيش العراقي :” ان الانتصارات التي حققتها قواتنا المسلحة البطلة في خطوط المواجهة ضد تنظيم داعش الإرهابي برهنت للعالم أننارغم كل التحديات نمتلك جيشاً قوياً قادراً على دفع الخطر ومواجهة أية اعتداءات على سيادة العراق وأمنه، وكانت قوافل الشهداء دليلاً حياً على قيم الشجاعة والبطولة والتضحية التي تربى عليها أبناؤنا في المؤسسة العسكرية، فالجيش وفقاً للمعيار الأخلاقي والإنساني هو منظومةأخلاقية تربوية رصينة أكثر من كونه قوة عسكرية “.

وشددت نصيف على :” ضرورة اهتمام الحكومة بتطوير قدرات الجيش من حيث التسليح الجيد والتدريب وفقاً للنظم الحديثة المعمول بها في بقية دول العالم، ومواكبة التطور الحاصل في المجالاتالعسكرية، مع تقديم كافة أشكال الدعم لمنتسبي الجيش وتكريم عوائل الشهداء وإرسال الجرحى للعلاج في الخارج “.

واضافت :” تحية اجلال وتقدير للجيش العراقي الباسل في الذكرى الثامنة والتسعين لتأسيسه، تحية لمن حققوا النصر على الارهاب ودافعوا عن الأرض والعرض وضحوا بأرواحهم دفاعا عن كلشبر من أرض العراق “.