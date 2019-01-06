عبد المهدي يأمر بالتحقيق في تعيين مسؤول حكومي «تحت التهديد»

أصدر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أمراً بإجراء تحقيق حول أنباء تفيد بصدور أمر إداري من قبل مدير عام سلطة الطيران المدني، لتعيين إحدى الشخصيات بمنصب نائب مدير عام السلطة «تحت التهديد».

وأفاد مكتب عبد المهدي في بيان، بأن «رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، أمر بإجراء تحقيق حول معلومات تشير إلى صدور أمر إداري من قبل مدير عام سلطة الطيران المدني لتعيين إحدى الشخصيات بمنصب نائب مدير عام السلطة تحت طائلة التهديد والتخويف».

واعتبر البيان «الإجراء الإداري المتعلق بمنصب نائب رئيس السلطة مجمداً وغير نافذ، ويستمر العمل بالسياقات السابقة لحين إنهاء التحقيق والتأكد».

ووجه عبد المهدي «باتخاذ الإجراءات الكفيلة وإنزال أشد العقوبات بكل من يستخدم التهديد أو يستغل سلطاته لإرغام المواطنين أو مؤسسات الدولة على القيام بإجراءات مخالفة للقانون والنظام».