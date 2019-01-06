عبد المهدي يوجه بالتحقيق في تعيين مسؤول حكومي رفيع تحت التهديد

امر رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بإجراء تحقيق حول معلومات تشير الى صدور امر اداري من قبل مدير عام سلطة الطيران المدني لتعيين احدى الشخصيات بمنصب نائب مدير عام السلطة تحت طائلة التهديد والتخويف.

واعتبر عبد المهدي في بيان رسمي صادر عن مكتبه الاعلامي اليوم “الاجراء الاداري المتعلق بمنصب نائب رئيس السلطة مجمدا وغير نافذ، ويستمر العمل بالسياقات السابقة لحين إنهاء التحقيق والتأكد”.

واضاف البيان ان عبد المهدي “وجه باتخاذ الاجراءات الكفيلة وإنزال اشد العقوبات بكل من يستخدم التهديد او يستغل سلطاته لإرغام المواطنين او مؤسسات الدولة على القيام بإجراءات مخالفة للقانون والنظام”.

يشار الى ان وسائل اعلام محلية قد افادت في وقت سابق بإرغام مجاميع مسلحة وتحت التهديد رئيس سلطة الطيران المدني علي خليل على تعيين زيد منير عبد الرزاق المعروف بـ (زيد الوكيل) معاوناً له.