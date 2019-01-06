Posted on by

عبد المهدي يوجه بالتحقيق في تعيين مسؤول حكومي رفيع تحت التهديد

امر رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بإجراء تحقيق حول معلومات تشير الى صدور امر اداري من قبل مدير عام سلطة الطيران المدني لتعيين احدى الشخصيات بمنصب نائب مدير عام السلطة تحت طائلة التهديد والتخويف.

واعتبر عبد المهدي في بيان رسمي صادر عن مكتبه الاعلامي اليوم “الاجراء الاداري المتعلق بمنصب نائب رئيس السلطة مجمدا وغير نافذ، ويستمر العمل بالسياقات السابقة لحين إنهاء التحقيق والتأكد”.

واضاف البيان ان عبد المهدي “وجه باتخاذ الاجراءات الكفيلة وإنزال اشد العقوبات بكل من يستخدم التهديد او يستغل سلطاته لإرغام المواطنين او مؤسسات الدولة على القيام بإجراءات مخالفة للقانون والنظام”.

يشار الى ان وسائل اعلام محلية قد افادت في وقت سابق بإرغام مجاميع مسلحة وتحت التهديد رئيس سلطة الطيران المدني علي خليل على تعيين زيد منير عبد الرزاق المعروف بـ (زيد الوكيل) معاوناً له.

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close