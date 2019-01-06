Posted on by

علاوي يقدم مجموعة من الاسماء الى عبد المهدي لمنصب وزير الدفاع ويتبرأ من العاني

اعلن ائتلاف “الوطنية” بزعامة اياد علاوي يوم السبت ان زعيمه قدم اسماء الى رئيس الحكومة عادل عبد المهدي لاختيار احدهم لمنصب وزير الدفاع.

وقال الائتلاف في بيان اليوم، انه يود “ان يبين للرأي العام ان علاوي قدم لعبد المهدي مجموعة اسماء باسم تحالف الاصلاح والاعمار لشغل منصب وزير الدفاع”.

واضاف الائتلاف في بيانه ان “علاوي حسم ملف الترشيح وقدّم الاسماء وانه لا مجال لترشيح اسماء جديدة، فانه ينفي تماما علمه بالأسماء التي روّجت لها بعض وسائل ومنها اللواء محمد العاني، والذي لم يكن ضمن الاسماء التي رشحها علاوي لشغل المنصب”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close