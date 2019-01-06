علاوي يقدم مجموعة من الاسماء الى عبد المهدي لمنصب وزير الدفاع ويتبرأ من العاني

اعلن ائتلاف “الوطنية” بزعامة اياد علاوي يوم السبت ان زعيمه قدم اسماء الى رئيس الحكومة عادل عبد المهدي لاختيار احدهم لمنصب وزير الدفاع.

وقال الائتلاف في بيان اليوم، انه يود “ان يبين للرأي العام ان علاوي قدم لعبد المهدي مجموعة اسماء باسم تحالف الاصلاح والاعمار لشغل منصب وزير الدفاع”.

واضاف الائتلاف في بيانه ان “علاوي حسم ملف الترشيح وقدّم الاسماء وانه لا مجال لترشيح اسماء جديدة، فانه ينفي تماما علمه بالأسماء التي روّجت لها بعض وسائل ومنها اللواء محمد العاني، والذي لم يكن ضمن الاسماء التي رشحها علاوي لشغل المنصب”.