عندما تتغلب قوة الحب على حب القوة سيشهد العالم السلام!!

علي المسعود

ونحن ندخل عاما جديدأ، هذه دعوة لنشر المحبة بين الناس لان الله محبة وامن وسلام، في رسالة بطرس الاولى ( أحبوا بعضكم بعض من قلب طاهر بشدة). وحفظنا الكثير من الحكم و الاقوال للكتاب و الادباء التي تدعونا الى المحبة، المحبة تلك المظلة التي تحتمي تحتها الكثير من الصفات الحسنة ، مثل الخير والتضحية والتواضع وغيرها من الصفات التي تميز الأشخاص الأنقياء ، ولذلك فإن الله وضع في قلوب الناس محبة فطرية ، مثل محبة الأم لأطفالها ، ومحبة الأوطان وكذلك محبة الخير التي تجعلنا نلفظ الشر بشكل لا إرادي ، وقد تحدثت الكثير من الشخصيات الشهيرة والحكماء عن المحبة ، وأهميتها في في حياة الأفراد وأنها كلمة السر الحقيقية لبناء مجتمعات صحية تعيش في حالة من السلام ، هذا الشاعر الانكليزي” جون كيتس ” يصف الفرق بين الحب و الكراهية حين قال: (الحب استمرارية ونقاء، والكراهية موت وشقاء). أما الكاتب الروسي الخالد – فيودور دوستويفسكي، راح يحلل نفسيه الحاقد والانسان الرافض للحب ودور المحبة في التغير ،(أن مأساة هذا الانسان المهان والحقود هي ورغبته ووعيه في مستقبل افضل، وهي في الوقت ذاته ، ادراكه لاستحالة تحقيق ذلك ، حتى ذلك الحب الذي كان من الممكن ان يغير فيه شيئا، ويفتح له طريقا نحو حياة سعيدة، ظل بطلنا يرفضه ، مفضلا الانزواء في قبوه مسجون في كبريائه الجريحة، وعزة نفسه المهانة، ونزعته الشريرة، وسخطه ومرارته). ولا يفوتني ذكر الكاتب جبران خليل جبران في أقواله عن المحبة و هو القائل (الحب لا يمكن شراؤه إلا بالحب ) .

وأذكر هذه القصة التي كان واقعتها في إحدى المدن ألامريكية .

طلبت المعلمةُ الأمريكية من تلاميذها أن يُخرج كلٌّ منهم ورقةً، ويكتب قائمةً بأسماء زملائه في الفصل، مع ترك مساحة فارغة بين كل اسم والآخر. ثم سألتهم أن يفكروا في أجمل شيء يمكن قوله عن كل زميل، ليكتبه تحت اسمه. جمعت المعلمة الأوراق، يوم العطلة، كتبت كل اسم في ورقة مستقلة، وتحته قائمة بما قاله الزملاءُ عنه. ومع أول الأسبوع أعطت كلَّ طالب وطالبة الورقة التي تحمل آراء الآخرين فيه بعد برهة بدأ الفصل يبتسم. وترددت في أرجاء الفصل عبارات مثل:

حقًّا؟ لم أعرف أنني أعني شيئًا لأي أحد!، لم أكن أعرف أن الآخرين يحبونني هكذا!!

مرَّ اليومُ ونسي التلاميذُ أمر الأوراق، لكن الاختبار أَنجز غرضه، وأتى ثمارَه. فالصغار كانوا سعداء بأنفسهم وبزملائهم الآخرين. وكبرت تلك المجموعة من الطلاب، وانتقلوا من صفّ إلى صف، وتخرجوا من المدرسة ، بعد سنوات طوال، صار أحدُ الطلاب الصغار ضابطًا، وقُتل في حرب فيتنام. حضرت المعلمةُ الجنازة وكانت المرة الأولى التي ترى فيها جنديًّا في كفن عسكري. كان وسيمًا وناضجًا. امتلأتِ الكنيسةُ بأصدقائه القدامى وأحاطوا بالنعش، وحمل أحد زملائه الجنود «بساط الرحمة» جوار التابوت. وكانت المعلمة آخر من بارك الجثمان. فجاء إليها الجندي وسألها: «هل أنتِ معلمة «مارك» لمادة الرياضيات.» أومأتْ بالإيجاب، فقال الجندي: «كان مارك يتحدث عنك كثيرًا، بعد الجنازة، جاء والد مارك ووالدته للتحدث مع المعلمة، ((نودُّ أن نُريكِ شيئًا،» قال أبوه، وهو يفتح محفظته ويُخرج بحرص ورقتين صفراوين مُرمَّمتين بشرائط لاصقة: «وجدوا هذه فوق جثمان مارك حينما قُتل. ربما تتعرفين عليها.» تعرفت المعلمةُ على قائمة الصفات الطيبة التي كتبها الزملاءُ في مارك ، (( نشكرك كثيرًا على فِعل هذا،)) قالت والدة مارك وهي تغالب دموعَها. ((كما ترين كان مارك يعتبرها ثروته)) . شرع زملاءُ مارك القدامى في التجمّع حول الأم والأب والمعلمة، وحول الورقة الثمينة. ابتسم تشارلي ببعض خجل وقال: (أنا أيضًا مازلت أحتقظ بقائمتي في درج مكتبي). وقالت زوجة تشاك: «طلب مني تشاك أن أضع قائمته في ألبوم زفافنا.» وتمتم الزملاءُ: «أظن أننا جميعًا نحمل قوائمنا)). جميلٌ أن نخبر الذين نحبهم أنهم مُهمون واستثنائيون في حياتنا. دعونا نخبرهم أنهم يعنون الكثير لنا، قبل فوات الأوان . أنشروا السلام بين الشعوب والأديان والمذاهب والمعتقدات, أنشروا التفاؤل والمحبة والوئام بين الناس وبين الدول وبين كل الأطراف، ونعمل جاهدين ضد أي نوع من أنواع التفرقة في اللون او المذهب اوالدين او المعتقد ، لأن الإنسان هو الإنسان مهما اختلفت ديانته أو فلسفته أو عقيدته أو مذهبه الفكري. وأختم هذه الدعوة بنداء المغني والملحن الامريكي ( جيمي هنتركس ) حين قال “عندما تتغلب قوة الحب على حب القوة سيشهد العالم السلام” .

علي المسعود

المملكة المتحدة