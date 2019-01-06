فنانون تعرضوا لمواقف محرجة على المسارح خلال 2018

جورج وسوف

كعادته يثير الفنان جورج وسوف الجدل دائماً على المسرح خلال حفلاته، وكان آخرها حفلة ليلة “رأس السنة” في الأردن، إذ انتشر فيديو له وهو يوقف حفلته طالباً من مرافقيه طرد أحد الحاضرين لأنه أشعل سيجارة، الأمر الذي أثار غضب الحاضرين، معتبرين أنه لم يحترم جمهوره، خصوصاً أن وسوف يدخن بشراهة.

ميريام فارس

انهارت الفنانة ميريام فارس من البكاء في حفل “رأس السنة” في جزيرة المارية بأبوظبي، وهو الحفل الأول لها بعد ابتعادها عن إحياء الحفلات بسبب وضعها الصحي الذي مرت به في عام 2018.

واقتربت ميريام فارس من الميكروفون لتقول بغصة كبيرة “اشتقت لكم”، وعادت لتبكي تأثراً. ما حصل مع ميريام أثار موجة من التعاطف بين جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي.

دومينيك حوراني

خطفت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني الأنظار أثناء غنائها في حفلة “رأس السنة” في أحد الملاهي الليلية، حيث سقطت أرضا بعدما فقدت توازنها.

لكن اللافت أن حوراني نشرت فيديو سقوطها على المسرح على حسابها الخاص معلقة: “شوفو كيف وقعت مبارح لما كنت عم غني فرخة ماشية”.

نجوى كرم

تعرضت الفنانة نجوى كرم للكثير من الانتقادات خلال حفلها الذي أقامته في السويد، إذ انتشر فيديو لها على “إنستغرام” و”تويتر” تطلب فيه عدة مرات من جمهورها عدم التصوير مهددة بإيقاف الحفل والانسحاب من المسرح.

وبعد أن أثارت الجدل بين الناشطين الذين انتقدوا الطريقة التي قمعت فيها جمهورها، بررت كرم بغريدة على تويتر قائلة: “نبقى في الاستديو أشهراً طويلة لكي يأتي التسجيل جيداً، أتفهم أن البعض يريد أن يصور قليلاً، خصوصاً في عصر السوشيال ميديا، ولكن عندما أطلب منهم 3 مرات متتالية أن يوقفوا التصوير، فهذا لا يدل على قلّة لياقة. يجب أن نحافظ على مكانتنا الفنية وهذا من حق الفنان”.

أحمد زاهر

تم تداول فيديو يظهر لحظة سقوط الفنان أحمد زاهر على المسرح أثناء تقديمه لتامر حسني، حيث اختل توازنه وسقط قبل أن ينهي كلامه.

ثم نقل زاهر إلى المستشفى حيث تعرض لالتواء في قدمه واحتاج للراحة عدة أيام قبل استئناف نشاطه.

نانسي عجرم

خلال إحيائها حفلا في لندن، تعرضت الفنانة نانسي عجرم لموقف طريف على المسرح بعد أن تمكن شاب من اختراق الحراس والصعود إلى المسرح وطلب منها صورة.

وعندما تقدم الأمن لإنزاله قامت عجرم بمنعه وسمحت للمعجب بالبقاء والتصوير معها. واللافت أنه بعد التقاط الصورة قام الشاب بتقبيل نانسي وحضنها وبعدها قام برفع يديه تعبيراً عن سعادته.

ماجد المهندس

الفنان العراقي ماجد المهندس لم يسلم من اللحظات المحرجة على المسرح، إذ اقتحمت فتاة منقبة منصة مسرح مهرجان سوق عكاظ في الطائف واحتضنته بقوة قبل تخليص الأمن له.

الفيديو الذي يوثق ما حصل أثار موجة استهجان عند عدد كبير من الناشطين السعوديين لأن مسارح السعودية لم تشهد حادثة كهذه من قبل. فيما دافع الآلاف عنها من جميع الدول العربية.

وبعد أن اعتقلتها السلطات السعودية، أصدرت محكمة مكة المكرمة الجزائية في السعودية، حكمها بسجن الفتاة لمدة عام مع وقف التنفيذ، بعدما أثبتت عائلتها بالمستندات والوثائق الطبية أنها تعاني من أمراض نفسية.

شيرين وحسام حبيب

أثار الثنائي الجدل وذلك بعد أسبوع واحد من زواجهما، حيث كانت الفنانة تقيم حفلاً في الدار البيضاء في المغرب وفاجأ حبيبها الجمهور عندما صعد المسرح على أنغام زفة العروس وقام بعدها بغمرها وتقبيلها قبل أن يغادر لتقول شيرين للجمهور بعفويتها المعهودة: “قمور قوي”.