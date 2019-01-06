قاسمي: ايران أرست الاستقرار وأعادت الهدوء للعراق وبلدين

أكد المتحدث باسم الخارجیة الإيرانية بهرام قاسمي، اليوم السبت، أن سجل إیران في مجال القضایا الإقلیمیة لاسیما فیما یخص إرساء الاستقرار والأمن وعودة الهدوء إلى بعض الدول كالعراق وسوریا وكذلك الیمن، “ناصع جداً”.

وأضاف قاسمي أن رؤیة إیران تجاه دول الجوار وبلدان المنطقة كانت رؤیة إیجابیة على الدوام؛ تقوم على أساس التعایش السلمي وتعزیز العلاقات وتوحید الجهود الجماعیة لإرساء السلام والاستقرار المستدیم فی المنطقة وتطویر التعاون الاقتصادي أكثر فأكثر، بحسب “إرنا”.

وأوضح قاسمي أن إيران اتبعت وباستمرار مواصلة العلاقات مع دول الجوار طیلة السنوات الأخیرة؛ مؤكدا أن مواصلة العلاقات بصورة مستمرة ووطیدة مع دول الجوار تعد من السیاسات الشاملة والواضحة لبلاده؛ مضیفا أن إیران راغبة في بذل جهود مشتركة مع كافة الدول الإقلیمیة لتعزیز الوئام والتعایش السلمي وخفض بعض الخلافات القائمة بین بعض دول المنطقة.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أن وزیر الخارجیة محمد جواد ظريف، سیقوم بزیارات مكوكية، سيبدأها بالهند والعراق، بهدف توطید التعاون ومناقشة القضایا الإقتصادیة والتجاریة وإجراء مشاورات سیاسیة.