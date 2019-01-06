قتيل وجريحين في تفجير شمال كركوك

أسفر انفجار بقضاء الدبس شمال غرب كركوك، اليوم السبت، عن مقتل مدني وإصابة إثنين آخرين.

وقالت مصادر أمنية، إن عبوة ناسفة استهدفت عجلة مدنية في قرية كبيبه التابعة لقضاء الدبس شمال غرب كركوك.

وأسفر التفجير عن مقتل موظف بالكهرباء وإصابة طالب ومعلم، نقلا إلى مشفى كركوك للعلاج.

ومحافظة كركوك من أبرز المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان أو ما تسمى بـ ‹المتنازع عليها›. وشهدت المحافظة تدهوراً كبيراً في أوضاعها الأمنية بعد خيانة 16 أكتوبر 2017، إذ شهدت المحافظة الكثير من الهجمات والتفجيرات، أغلبها من قبل فلول تنظيم داعش.