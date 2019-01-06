قيادي في الديمقراطي الكوردستاني: في هذا الموعد سيجتمع برلمان كوردستان

كشف قيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، عن موعد اجتماع برلمان كوردستان وتشكيل حكومة الجديدة للإقليم.

وقال آراس حسو ميرخان، عضو قيادة الديمقراطي الكوردستاني: «ستبدأ اجتماعات الديمقراطي الكوردستاني مع الأطراف السياسية خلال هذا الأسبوع».

وأضاف «الحكومة الجديدة للإقليم ستتشكل في موعدها»، موضحاً أنه «خلال هذا الشهر سيجتمع برلمان كوردستان وتتشكل حكومة الإقليم».

وبصدد مشاركة الأطراف السياسية الكوردستانية في الحكومة الجديدة، أردف القيادي الكوردي، أن «الديمقراطي الكوردستاني اتخذ قراره، وسيشارك كل طرف حسب استحقاقه الانتخابي في الحكومة الجديدة».

وكان الديمقراطي الكوردستاني قد فاز بـ 45 مقعد في انتخابات 30 أيلول / سبتمبر 2018، فيما حصل الاتحاد الوطني الكوردستاني على 21 مقعد، وحركة التغيير حصلت على 12 مقعد في برلمان كوردستان.