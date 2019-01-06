قيادي كردي: اتفاق بين الوطني والتركمان والعرب على حسم إدارة كركوك

كشف نائب مسؤول تنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك، روند ملا محمود، عن وصول الاتحاد الوطني والكتلتين التركمانية والعربية، إلى شبيه اتفاق، على حسم ملف المناصب الادارية في المحافظة.

وقال محمود في حديث إن “الاتحاد الوطني يؤيد عودة الروح لمجلس محافظة كركوك لخدمة أهالي المحافظة بعد توقف دام لأكثر من عام”.

وأضاف، أن “مجلس المحافظة عقد قبل ايام جلسة تشاورية وكان نصابها القانوني كاملا ونستطيع عقد جلسة بدون الحزب الديمقراطي ونحن عرضنا عليهم اكثر من مرة العودة الى كركوك لكنهم يرفضون ذلك”.

واشار الى ان “هناك شبه اتفاق بتسمية شخصية تركمانية لمنصب رئاسة مجلس المحافظة والمحافظ يكون لنا وهناك عدة اسماء مرشحة من جانبنا وليست لدينا مشكلة بالترشيح وقد سبق ان رشح لهذا المنصب رزكار علي عضو المكتب السياسي”.

وتابع ان “المجلس سيحاول عقد جلسة خلال الفترة القريبة المقبلة لحسم كل هذه المواضيع وعودة الوضع الى كركوك بادرة صحيحة تراعي مصالح جميع مكونات المدينة”.

وكانت الجبهة التركمانية، نفت، السبت (5 كانون الثاني 2019)، الانباء التي تحدثت عن تنصيب نائب رئيس الجبهة حسن توران محافظًا لكركوك.

وذكر المكتب الإعلامي لنائب رئيس الجبهة التركمانية العراقية حسن توران، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن “المكتب يود بيان عدم صحة ما نشر على الفيسبوك حول تنصيب حسن توران محافظًا لكركوك”.

ودعا المكتب، وسائل الاعلام كافة إلى “الالتزام بمعايير المهنية للعمل الصحفي وعدم ترويج اخبار غير صحيحة”.

وكانت أنباء قد سربت على مواقع التواصل الاجتماعي تحدثت عن قرب تنصيب نائب رئيس الجبهة التركمانية حسن توران محافظًا لكركوك، باتفاق بين جميع مكونات المحافظة.