كوردستان تنشر أول جدول لتوزيع رواتب الموظفين في عام 2019

من المقرر ان يبدأ موظفو اقليم كوردستان اعتبارا من يوم غد الاحد بتسلم رواتب شهر تشرين الثاني من العام الماضي، وستستمر العملية لغاية نهاية شهر كانون الثاني الجاري ليتسلم جميع الموظفين رواتبهم.

ووفقا لجدول التوزيع الذي تقوم وزارؤة المالية والاقتصاد باعداده وارساله الى الوزارات شهريا فان يوم غد الاحد السادس من كانون الثاني الجاري مخصص لموظفي ديوان وزارة البيشمركة والالوية التابعة للوزارة ويوم 7 منه مخصص للوحدتين 70 و80 في الوزارة.

ويبين الجدول ان يوم الثامن الشهر الجاري مخصص لتوزيع الرواتب لموظفي وزارة التربية والعاشر منه لموظفي وزراة شؤون الشهداء والمؤنفلين والمالية والاقتصاد ومؤسسة السجناء السياسيين في الاقليم.

فيما تم تخصيص يوم 13 كانون الثاني الجاري لوزارة التعليم العالي والرابع عشر منه للمعوقين ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، فيما سيتسلم موظفو وزارة العدل ومجلس القضاء الاعلى رواتبهم في الخامس عشر من الشهر الجاري.

وكذلك وفقا للجدول فان يوم 16 من الشهر الجاري مخصص لتسلم موظفو وزارات الاوقاف والشؤن الدينية والثروات الطبيعية، بينما سيتسلم موظفو وزارات الداخلية والمديرية العامة للاسايش وقوات الزيرفاني والدفاع المدني والنجدة رواتبهم يوم السابع عشر من الشهر نفسه.

وفي اليوم العشرين من كانون الثاني الجاري سيتسلم موظفو وزارات البلديات والكهرباء والثقافة رواتبهم و21 منه سيتسلم موظفو وزارات التخطيط والتجارة والصناعة والنقل والمواصلات رواتبهم ، اما في 22 منه فان موظفي رئاسة البرلمان الكوردستاني ومجلس الوزراء ورئاسة الاقليم رواتبهم.

وفي 23 من كانون الثاني الجاري يتسلم موظفو وزارة الزراعة وهيئة البيئة وحقوق الانسان والرقابة المالية والاستثمار والهيئة العامة للمناطق الكوردستانية خارج الاقليم والهيئة العامة لشؤون الالغام رواتبهم.