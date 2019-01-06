لعشاق كرة القدم، احذر هذه الحركة الشائعة أثناء اللعب .. فقد تؤدي لوفاتك

كشفت دراسة جديدة عن مخاطر ضرب الكرة بالرأس بشكل متكرر ذلك قد يؤدي لتغييرات جذرية تحدث في وظائف الدماغ نتيجة التدريب المتكرر على هذه الضربات.

وتعد الدراسة هي الاولى من ونوعها والتي كشفت كيف ان هذه الضربات اذا ما استمرت يومياً قد تؤدي الى اصابات متفاوتة في الدماغ كالارتجاج.

من جانبه علق جورج كوهين- الفائز بكأس العالم سابقا- حول موضوع اصابات الرأس وانتقد نوعية كرة القدم القديمة الطراز المصنوعة من الجلد واصفاً اياها بالسيئة. وللتأكيد على كلامه أضاف كوهين : “لقد توفي جيف استيل، المهاجم البريطاني السابق بفريق وست بروميتش البيون عام 2002 عن عمر 59 عاماً بعد معاناته من الخرف المبكر، والذي بحسب الطبيب الشرعي كان بسبب لعب الكرة بالرأس، حتي ان الطبيب حدد سبب الوفاة بمرض ناتج عن العمل”. كما تم الفحص على دماغ استيل وتبين انه يعاني من المرض العصبي التنكسي المعروف باسم ” الاعتلال الدماغي الرضخي المزمن” وهو مرض لا يمكن القطع بوجوده الا بعد الوفاة، كما وجد في العديد من لاعبي كرة القدم الامريكية والملاكمة والرجبي الراحلين. وصل الامر الى فيفا في عام 2014 و استدعى الامر لزيادة الابحاث حول هذا الموضوع عن طريق اخضاع مجموعة مكونة من 19 لاعب كرة قدم للاختبار، تم تعريضهم لاكثر من 20 ضربة كرة على رؤوسهم وتمت مراقبة وظائف العقل والذاكرة لديهم.

واتضحت النتائج بعد جلسة واحدة من ضرب الكرة بالرأس ادت الى زيادة كبح جماح القدرات العقلية كذلك قل اختبار الذاكرة مابين 41% و 76% مع عودتها للحالة الطبيعية مرة اخرى خلال 24 ساعة.

ورغم ان التغييرات التي طرأت على الدماغ بعد تكرار ضرب الكرة كانت مؤقته، لكن ذلك لا يمنع القلق، حيث ان العواقب التي تقع على الدماغ على المدى الطويل لا تزال قيد الدراسة.

وقالت ماغدالينا اتسوارت خبيرة علم الاعصاب والادراك انه بالرغم من التغييرات المؤقتة الي طرأت على وظائف الدماغ، الا اننا نؤمن بان لها تاثيراً سلبياً على صحة العقل، وبالاخص اذا كانت تحدث مراراً وتكراراً، ومع هذا العدد الهائل من المحبين لرياضة كرة القدم حول العالم، فمن المهم ان يكونو على وعي بالذي يحدث داخل العقل والتأثير الدائم المحتمل.