مسؤول في الأنبار: الدواعش متواجدون بحماية الدولة

كشف مسؤول محلي في محافظة الأنبار، اليوم الأحد، عن تواجد عدد من قيادات تنظيم داعش في المحافظة، دون القاء القبض عليهم.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، ان “الانباء التي تحدثت عن عودة علي حاتم سليمان ليست صادمة، فهناك شخصيات اسوأ من سليمان، تتواجد حاليا داخل الانبار، ولم يتم القاء القبض عليها او التحقيق معها”.

وأضاف المسؤول ان “عدداً من قادة تنظيم داعش الارهابي متواجدون الآن في المحافظة، ويتجولون فيها، بل هم بحماية الدولة العراقية، حسب قوله.

ونفى مصدر مسؤول في مطار بغداد الدولي يوم الجمعة عودة أمير عشائر الدليم المطلوب للحكومة العراقية علي حاتم السليمان.

وكانت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت انباء تفيد بعودة السليمان الى العراق بعد تسوية سياسية بوساطة قادة سياسيين سنة.

وقال المصدر ان “تلك الانباء عارية عن الصحة”.