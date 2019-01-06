مفوضية تحدد أسباب انتشار التسول بين الأطفال النازحين

قال عضو مفوضية حقوق الإنسان فاضل الغراوي، اليوم السبت، ان الأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة في المخيمات هي التي دفعت الاطفال النازحين الى التسول.

وأضاف الغراوي في بيان ان “النقص الحاد في الغذاء والدواء ومستلزمات المعيشة اليومية وعدم وجود فرص العمل وتأمين المنح المالية من الحكومة للنازحين هي التي دفعت العوائل النازحة الى اجبار أطفالها للتسول”.

وأوضح ان “الاطفال النازحين يتعرضون الى انتهاكات خطيرة، بدأً من فقدانهم فرص التعليم والاضطرار للعمل في ساعات طويلة وأعمال شاقة لا تتناسب مع أعمارهم الصغيرة، وتعرضهم لخطر الدهس في الطرقات والاستغلال الجنسي، ما يتطلب تدخل الحكومة فورا بإعادة النازحين طوعا وتأمين متطلباتهم الاقتصادية والمعيشية”.