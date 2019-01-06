Posted on by

مفوضية تحدد أسباب انتشار التسول بين الأطفال النازحين

قال عضو مفوضية حقوق الإنسان فاضل الغراوي، اليوم السبت، ان الأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة في المخيمات هي التي دفعت الاطفال النازحين الى التسول.

وأضاف الغراوي في بيان ان “النقص الحاد في الغذاء والدواء ومستلزمات المعيشة اليومية وعدم وجود فرص العمل وتأمين المنح المالية من الحكومة للنازحين هي التي دفعت العوائل النازحة الى اجبار أطفالها للتسول”.

وأوضح ان “الاطفال النازحين يتعرضون الى انتهاكات خطيرة، بدأً من فقدانهم فرص التعليم والاضطرار للعمل في ساعات طويلة وأعمال شاقة لا تتناسب مع أعمارهم الصغيرة، وتعرضهم لخطر الدهس في الطرقات والاستغلال الجنسي، ما يتطلب تدخل الحكومة فورا بإعادة النازحين طوعا وتأمين متطلباتهم الاقتصادية والمعيشية”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close