ممثلة الامم المتحدة تقدم لعبد المهدي تقريراً عن زيارتها لاقليم كوردستان

استقبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي بمكتبه الرسمي صباح اليوم السبت الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة لمساعدة العراق جينين هينيس بلاسخارت .

واعرب رئيس مجلس الوزراء عن تقديره للدور الانساني الذي تقوم به بعثة الامم المتحدة في العراق ودعمها لجهود الحكومة في ترسيخ حالة التعايش السلمي بين العراقيين وبسط الأمن والاستقرار في عموم محافظات العراق واعادة النازحين الى ديارهم ، متمنيا لرئيسة بعثة (يونامي) النجاح في مهامها.

من جهتها اكدت ممثل الامين العام مساندة الحكومة العراقية ودعم خططها وبرنامجها الذي يركز على الاستقرار والاعمار والمصالحة وتطوير الخدمات، كما قدمت تقريرا عن زيارتها لاقليم كوردستان وعدد من المناطق خلال الشهر الاول لتوليها مهمتها في العراق.