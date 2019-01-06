من هو الفنان العراقي الذي فضحته زوجته في برنامج انا هيك؟

استضاف الإعلامي نيشان ديرهاروتيونيان في برنامجه “أنا هيك” عبر شاشة “الجديد”، المنّجمة ريموندا معوّض، التي روت تفاصيل قصّتها مع طليقها الفنان العراقي الذي رفضت الكشف عن اسمه.

وتحدّثت عن زواجها به في العام 2003، واستقرارها معه في دبي، كما روت تفاصيل من معاناتها معه، وبأنّه كان يعنّفها، وأنّ الأمر وصل به حدّ رميها من شرفة في الطابق الأوّل.

وقالت إنّها اكتشفت خيانته لها في منزلها، ما دفعها إلى طلب الطلاق، والعودة بابنتهما زينب إلى بيروت، وقد كانت يومها تبلغ شهرها السادس.

وقد حلّت زينب ضيفة في الحلقة مع والدتها، وقالت إنّها لا تشعر بأي عاطفة تجاه والدها، وترفض أي مساعدة منه.

ريموندا قالت إنها لم تربِّ ابنتها على كره والدها، إلا أنّها وفي سياق الحلقة، قالت إنّها تتمنّى الموت له، وتفرح إذا أصابه سوءاً، وعاتبته لأنّه لا يسأل عن احتياجات ابنتهما، رغم أنّ الابنة قالت إنّها التقت به مؤخراً وعرض عليها المساعدة فرفضت.

ريموندا رفضت الكشف عن اسم طليقها، فسألها نيشان “هل قمت أنا بمحاورته؟”، وعندما ردّت سلباً أجاب “هذا يعني أنه ليس مشهوراً كفاية”.

نيشان بدوره رفض الكشف عن اسم الفنان نزولاً عند رغبة ريموندا، إلا أنّ حساب البرنامج على “تويتر” سأل المتابعين عن اسم الفنان، فانقسم المتابعون بين صباح اللامي وحاتم العراقي، مستندين إلى الشبه الكبير بين هذا الأخير والطفلة زينب.

قد ذكت ريموندا في الحلقة أنّها على علاقة حب بفنان شاب يدعى محمد الديراني، وما لبث هذا الأخير أن نشر فيديو يدحض فيه ادعاءاتها بوجود علاقة بينهما، مؤكداً أنّ طليقها هو حاتم العراقي.

وقد علمت “سيدتي” من مصادر خاصة، أنّ الفنان هو بالفعل حاتم العراقي، وأنّه تزوّج من ريموندا وتطلقا، وأنّه لا يزال حريصاً على الاتصال بابنته، واللقاء بها عندما يكون في بيروت.

ولم يصدر لغاية الآن أي تعليق من حاتم، إلا أنّ ريموندا عادت وظهرت مع الفنان محمد ديراني لتوضح بعض الملابسات التي سردتها خلال الحلقة، لينتهي الفيديو بإعلان محمد بأنّه لا يرغب بالارتباط بها.