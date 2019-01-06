Posted on by

نانسي عجرم في جلسة تصوير عائلية قبل أسابيع من ولادة ابنتها الثالثة

نانسي وعائلتها

على الرغم من اعتذارها عن إحياء حفلات ليلة رأس السنة، بسبب اقتراب موعد ولادتها ابنتها الثالثة الشهر المقبل، لم تغب نانسي عجرم عن جمهورها، حيث قامت بنشر مجموعة صور جمعتها بعائلتها.

ومن وحي الأعياد، اجتمعت نانسي مع زوجها الدكتور فادي الهاشم وابنتيهما ميلا وإيلا في صورٍ عائلية، ارتدت فيها نانسي وابنتاها ملابس مشابهة، وبدت الفنانة ببطن منتفخ قبل أسابيع قليلة من إنجاب مولودتها الثالثة التي لم تعلن عن اسمها بعد.

يذكر أنّ نانسي أحيت طوال فترة حملها عدداً كبيراً من الحفلات الفنية، إلا أنّها فضّلت الاحتفال برأس السنة مع أسرتها، للمرّة الأولى منذ سنوات طويلة.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close