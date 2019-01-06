نانسي عجرم في جلسة تصوير عائلية قبل أسابيع من ولادة ابنتها الثالثة

على الرغم من اعتذارها عن إحياء حفلات ليلة رأس السنة، بسبب اقتراب موعد ولادتها ابنتها الثالثة الشهر المقبل، لم تغب نانسي عجرم عن جمهورها، حيث قامت بنشر مجموعة صور جمعتها بعائلتها.

ومن وحي الأعياد، اجتمعت نانسي مع زوجها الدكتور فادي الهاشم وابنتيهما ميلا وإيلا في صورٍ عائلية، ارتدت فيها نانسي وابنتاها ملابس مشابهة، وبدت الفنانة ببطن منتفخ قبل أسابيع قليلة من إنجاب مولودتها الثالثة التي لم تعلن عن اسمها بعد.

يذكر أنّ نانسي أحيت طوال فترة حملها عدداً كبيراً من الحفلات الفنية، إلا أنّها فضّلت الاحتفال برأس السنة مع أسرتها، للمرّة الأولى منذ سنوات طويلة.