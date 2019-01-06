وزارة التربية العراقية تثمن انشطة وفعاليات منظمة إبن المستوفي للتنمية الاجتماعية

دلير ابراهيم – اربيل

بغرض توطيد العلاقات الثنائية واقامة انشطة تربوية وثقافية مشتركة، زار الاستاذ محمد الصواف مدير الادارة والموارد البشرية في ممثلية وزارة التربية العراقية في اربيل، واستقبل بحفاوة من قبل رئيس واعضاء الهيئة الادارية للمنظمة.

وخلال لقاء مشترك اعرب “الصواف” عن بالغ شكره وتقديره لجهود منظمة ابن المستوفي في مجال الانشطة التربوية والفنية والثقافية والسعي نحو توسيع العلاقات الثنائية بين الجانبين لاقامة مشاريع مشتركة خدمة للطلبة والقطاع التربوي بشكل عام.

من جانبه اكد كاكة احمد جميل على مواصلة جهود منظمة ابن المستوفي لتوسيع انشطتها خدمة للطلبة الاعزاء ولاسيما الطلبة اللاجئين والنازحين في اقليم كوردستان واقامة برامج تربوية وتثقيفية على مختلف الاصعدة والمجالات.