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وزير الخارجية الايرانية يزور اقليم كوردستان

أعلن القنصل الايراني العام في محافظة السليمانية سعد الله مسعوديان يوم السبت ان وزير خارجية بلاده جواد ظريف سيزور اقليم كوردستان ضمن الجولة التي سيجرها الى العراق.

وقال في تصريح للصحفيين اليوم ان ظريف سيزور الاسبوع المقبل بغداد وكوردستان لتعزيز العلاقات بين ايران والحكومة العراقية الجديدة وحكومة الاقليم المقبلة.

وعن دور إيران في تشكيل الحكومة الجديدة للإقليم قال مسعوديان “لن يكون لطهران اي دور في تشكيلها لأنها شأن داخلي ولا علاقة لنا به ولكن نشجع الاطراف السياسية في كوردستان على تشكيل حكومة قوية منسجمة”.

وبشأن الخلافات والقضايا العالقة بين اربيل وبغداد قال المسؤول الدبلوماسي الايراني انه “لحسن الحظ تتوفر الان ارضية مناسبة لحل تلك الخلافات وخاصة بعد الزيارة التي اجراها زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني الى بغداد”.

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