ياسمين صبري تنشر صورة شقيقيْها للمرة الأول رغم “الحسد”

نشرت النجمة المصرية ياسمين صبري صورًا عدة جمعتها بشقيقَيْها اللذين يظهران برفقتها للمرة الأولى، حيث إنّها حريصة على عدم ظهور أحد من أفراد أسرتها، لخوفها من الحسد، وذلك بحسب تصريحاتها في حوار سابق مع “سيدتي”.

وجاءت صور ياسمين التي نشرتها من جلسة تصوير أخيرة خضعت لها برفقة شقيقَيْها اللذيْن ظهر عليهما الشبه الشديد في الملامح.

وقد ارتدى أحد إخوتها بدلة كلاسيكية زرقاء اللون، مع حذاء كلاسيكي أسود اللون، أمّا الآخر فارتدى بدلة رصاصية اللون مع حذاء رياضي. أما ياسمين صبري فارتدت فستانًا باللون الأسود مع خيوط طولية برونزية بلون فوسفوري، وأكملت اطلالتها بحذاء ذي كعبٍ عالٍ مع أكسسوارات ذهبية ارتدتها في معصمي يدها.

جاءت تعليقات الجمهور: “همّ دول إخواتك؟”، وتساءل البعض: “مين دول؟”.

يُذكر أنّ آخر أعمال ياسمين صبري الفنية كانت بفيلم “ليلة هنا وسرور”

والذي عُرض بموسم عيد الأضحى الماضي. كما تشارك ببطولة مسلسل “حكايتي”، مع عدد من نجوم الدراما التلفزيونية، منهم: مها أبو عوف، وأحمد حلاوة، ووفاء عامر. وهو عمل من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج، والمقرر عرضه بالماراثون الرمضاني المقبل.