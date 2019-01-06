يوم جيش العراق:

د. عبدالحميد العباسي

غدا تطل علينا ذكرى تاسيسه وذكرى تاسيس جيش اي بلد هي عزيزة على اهله, فتراهم يخلدون ذكرى شواخصه ولكني لا اجد قاعدة عسكرية او جوية تخلد اسم مءيي جيش العراق المرحوم الفريق جعفر العسكري ولا باني دولة العراق واول قائد اعلى للجيش وراعيه المقاتل المغفور له الملك فيصل الاول ولا الشهيد الزعيم الخالد عبدالكريم قاسم ولا من صناديد القوى الامنية من عسكر وشرطة اتحادية وحشد (*). جاء في وثيقة تأسيس الجيش العراقي: *ليحفظ زحدة البلا وطان الجيش وفيا لهذا العهد في العهود وسيبقى على العهد ولن يسمح ان يقيم احد دوقية* على ارض العراق. لقد اصابت جيش العراق انتكاستان, ابلاولى في العهد السابق عندما اطيح براسيتين يقف عليهما, تسلسل المراجع واستحالة تجاوز القِدَم وصار الأميُّون والطارئون على الجيش, قادة يخططون للمعارك إ. والدهى عندما حُوِلَّ ولاء الجيش من ولاء للشعب الى ولاء لشخص. .والإنتكاسة الأخرى هي عندما

حُلَّ للجيش, قالوا هو *بريمر* الذي اراد إ. اكنتم قاصري عقل؟ نقلت اجدى القنوات قبل سنوات انه قال*جاءني منتصف الليل رئيسا كتلة (سمّاها) وطلبا حَلَّ الجيش وإلا …* ةيولون حَلَّ الجيشُ نفسه. الجيش لا يملك آلية يحل بها نفسه. أذكر وكنت طفلا ولكني اعي. فحال فشل حركة رشيد عالي عام 41 كنا نلاى الجنود في منطقتنا حاملين اسلحتهم يتسكعون على غير هدى ولكن لم يحل بل اعيد تنظيمه واظيحن المجموعة من قادته الذين حٌمِّلوا مسؤلية ما حدث.

لم يكن مطلوبا غير غربلة بين الطارئين من كبار ضباطه. لقد حل الجيش وراء ما حَلُّ بالعراق واهله من كوارث. الان للعراق جيش يتقدم كبار ضباطه الصفوف ومنهم من استشهد تمام كما طان اجدادهم الميامين. نحن الان بامس الحاجة الى التجنيد الالزامي. لقد شاهدت كيف يخلق ذلك لحمة تقفز

فوق الطائفية والعنصرية والمناطقية