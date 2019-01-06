11 هزة ارتدادية تضرب العراق بزلزال ايران وسط تحذير

قالت هيئة الرصد الزلزالي العراقية وزارة النقل العراقية، انها سجلت حدوث 11 هزة ارتدادية عقب الزلزال الذي ضرب ايران.

وبحب بيان للهيئة التابعة لوزارة النقل، فانالهزات تراوحت قوتها (4.8-3) في المناطق المجاورة بين العراق وايران بعد الهزة الاولى التي وقعت في كرمنشاه وتبعد 130كم عن شمال شرق بغداد.

واضافت ان ثلاث هزات وقعت قرب قضاء خانقين.

ودعت الى اخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الاشاعات والاخبار الكاذبة والتزام بالوصايا الزلزلية”.

وذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء أن زلزالا ضرب منطقة في غرب إيران قرب الحدود العراقية يوم الأحد مما تسبب في إصابة نحو 31 شخصا معظمهم بإصابات طفيفة.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في بادئ الأمر إن قوة الزلزال بلغت 5.9 درجة لكنها عدلت ذلك لاحقا إلى 5.5 درجة.

وقال المتحدث باسم خدمات الطوارئ في إيران مجتبى خالدي لوكالة الأنباء الإيرانية إن 29 من المصابين غادروا المستشفى بعد تلقيهم العلاج في أعقاب الزلزال الذي وقع في مدينة كيلانغرب بمحافظة كرمانشاه.

وادى الزلزال الى حدوث هزات ارتدادية الى عدة مدن عراقية.

وفي نوفمبر تشرين الثاني هز زلزال بقوة 6.3 درجة غرب إيران مما أدى إلى إصابة أكثر من 700 شخص معظمهم بإصابات طفيفة.