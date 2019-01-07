“آس” توصي اندية الدوري الاسباني بمتابعة لاعب عراقي بكأس اسيا

حثّت صحيفة “آس” الإسبانية، الأندية المحلية في الدوري الإسباني لكرة القدم على متابعة خمسة لاعبين بنهائيات كأس آسيا 2019 في الإمارات، مشيرةً إلى أن البطولة قد تشهد ولادة هذه المواهب الشابّة.

وفي سياق التقرير، سلطت الصحيفة الضوء على هذه المواهب، التي أفردت لها الصحيفة الإسبانية تقريراً موسعاً، مشيرة إلى أنهم من أفضل اللاعبين في البطولة وهم كما يلي:

1- ريتسو دوان (20 عاماً) – منتخب اليابان

يُعتبر من أكثر المواهب المثيرة في كرة القدم اليابانية بالفترة الحالية، شارك في بطولة كأس العالم تحت 20 عاماً عام 2017، وسجل 3 أهداف في 4 مباريات، يُجيد اللعب في منطقة الوسط، وانضم إلى فريق غرونينغين الهولندي صيف عام 2017 قادماً من غامبا أوساكا الياباني بنظام الإعارة، ومنذ احترافه في القارّة الأوروبية سجل 10 أهداف، إذ يمتلك رؤية جيدة في الملعب وهو سريع ويتحرك بكافة أرجاء الملعب بفضل رشاقته، خاض 5 مباريات مع “محاربي الساموراي” وسجل هدفاً، ومن المتوقع أن يُشارك مع اليابان كجناح أيمن في البطولة الآسيوية.

2- مهند علي (18 عاماً) – منتخب العراق

العراقي مهند علي، المعروف بـ “ميمي”، يلعب مع فريق الشرطة العراقي، ورفض العديد من عروض الاحتراف لفرق أوروبية مغمورة، سجل 17 هدفاً في الموسم الماضي مع فريقه الحالي الشرطة العراقي، ومنذ انضمامه لتمثيل الفئات العمرية مع العراق سجل 6 أهداف في 10 مباريات رسمية، فهو يتميز بالسرعة والمهارة العالية، ويمتلك القدرة على التسجيل من داخل الصندوق، كما أنه يمتاز بدقة عالية في التسديد على المرمى.

3- موسى التعمري (21 عاماً) – منتخب الأردن

يُعوّل المنتخب الأردني كثيراً على قدرات موسى التعمري بتقديم بصمة مميزة في نهائيات آسيا، إذ يُعتبر اللاعب الأردني الوحيد في تشكيلة “النشامى” حالياً، الذي يلعب في أوروبا مع فريق أبويل نيقوسيا القبرصي، فقد سجل 8 أهداف في 20 مباراة خاضها مع فريقه أبويل بالموسم الحالي، وظهر لأول مرة مع المنتخب الأردني عام 2016، وسجل 4 أهداف في 21 مباراة، ويجيد اللعب بشكل رائع على الجانبين، ويتميز بالسرعة والمهارة العالية.

4- هوانج إنج – بيوم (22 عاماً) – منتخب كوريا الجنوبية

قدّم مستوىً مميزاً في دورة الألعاب الآسيوية مؤخراً، وقاد منتخب بلاده لتحقيق الميدالية الذهبية وتجنّب الخدمة العسكرية الإلزامية، يُجيد اللعب في عمق منطقة الوسط، ويتحرك بشكل جيد للغاية بين الخطوط، تمت مقارنته بأسلوب لعب الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد الإسباني وأفضل لاعب في العالم مؤخراً. تمريراته دقيقة للغاية، وتلقى مؤخراً عروضاً من فرق الدوري الألماني، وتحديداً فريقي بروسيا مونشنجلادباخ وشتوتغارت، خاض 7 مباريات مع “الشمشون الكوري” وسجل هدفاً، ويلعب حالياً مع فريق دايجيون سيتيزن الكوري الجنوبي بدوري الدرجة الثانية.

5-وي شيهاو (23 عاماً) – منتخب الصين

بدايته كانت في الدوري البرتغالي مع فريق بوافيستا، ثم لعب مع أندية مختلفة بدوري الدرجة الثانية، قبل أن ينضم على سبيل الإعارة إلى فريق شنغهاي ومنه إلى فريق بكين غوان، قبل أن ينتهي به المطاف لاعباً مع فريق شميدت بالدوري الصيني الممتاز، وساعد فريقه على احتلال المركز الرابع بالدوري مؤخراً، خاض 8 مباريات دولية مع “التنين الصيني” وسجل هدفين، كما يمتاز بسرعة كبيرة ومهارة عالية على المراوغة بالكرة.