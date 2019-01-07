ألعراق يبدء صفحة جديدة بعد فقد سيادته:

(حاتم السليمان) يدخل الرمادي بحماية الأمريكان ورضا الحكومة و يُهدّد وسط الرّماديين بآلذبح وبإسقاط حُكم الشيعة – ولا أدري أيّ شيعة يقصدون؟

و هل الذين حكموا ويحكمون الآن كانوا من الشيعة؟

هل عادل عبد المهدي أو من سبقه أو لحقه كانوا يُمثلون منهج الشيعة و هم لا يعرفون تعريفها ناهيك عن تطبيقها؟

هل الوزراء؟ هل النواب؟ هل القضاة؟ هل المليشيات؟ خصوصا و الكل فسدوا و ما زال البقية الباقية منهم ينتهزون الفرصة تلو الأخرى لضرب ضربة العمر النهائية للذهاب إلى لندنو أوربا و أمريكا للعيش هناك مع أقرانهم الفاسدين بعد ترك دولة العراق .. دولة(كُلّ مَنْ إيدو إلو)! و هكذا رجعت الشعارات الداعشية – البعثية من جديد بآلتهديد و الوعد و الوعيد و بإشراف الحكومة و المتحاصصين معها, و سلام خاصّ للمرجعية المخلصة للأسلام و الشعب بشكلأخصّ: