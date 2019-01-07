إلغاء مئات الرحلات بسبب إضراب في مطاري برلين

بدأت طواقم الأمن في مطاري العاصمة الألمانية برلين صباح اليوم (الاثنين)، إضراباً تحذيرياً يستمر لعدة ساعات، ما تسبب في تكدس كبير للركاب. وقال متحدث باسم نقابة «فيردي» المعنية بالعاملين في قطاع الخدمات، إن خدمات تخليص إجراءات السفر توقفت بالكامل في مطار شونفيلد.

وتسبب الإضراب في إلغاء كثير من رحلات بالمطارين، وتعطل رحلات أخرى كثيرة لعدة ساعات.

وبحسب بيانات النقابة، فإن أكثر من 300 فرد من أطقم الأمن يشاركون في الإضراب بمطاري تيغل وشونفيلد.

وكانت النقابة دعت إلى الإضراب من الساعة الخامسة صباحاً حتى الساعة 45.‏8 صباحاً (بالتوقيت المحلي).

وتأتي الدعوة إلى الإضراب على خلفية فشل مفاوضات الأجور، التي جرت حتى الآن على المستوى الاتحادي، بين الرابطة الاتحادية لشركات السلامة الجوية ونقابة «فيردي» بخصوص أجور نحو 23 ألف عامل في السلامة الجوية.

وتطالب النقابة بزيادة رواتب العاملين في الأطقم الأمنية إلى 20 يورو في الساعة.

ومن المنتظر عقد جولة ثانية من المفاوضات في 23 يناير (كانون الثاني) الحالي.

وهددت النقابة بمزيد من الإضرابات حتى موعد الجولة الثانية حال عدم تقديم أرباب العمل عرضاً قابلاً للتفاوض.

وبحسب بيانات النقابة، يعمل نحو 3 آلاف موظف في شركات أمنية خاصة بمطاري برلين.