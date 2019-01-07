إنزال أمريكي يفضي لمقتل 3 دواعش قرب كركوك

نفذت قوة أمريكية خاصة عملية إنزال جوي في كركوك، تمكنت خلالها من قتل 3 عناصر من داعش يشكلون خلية تستهدف أبراج الكهرباء في المنطقة.

وقالت مصادر أمنية، إن عملية الإنزال جرت في قضاء الحويجة وسبقتها غارة جوية.

وكشفت المصادر، أن العملية التي نفذت ظهر أمس أسفرت عن مقتل كل من (حمد عيدان جمعة براك الخفاجي)، و(سلام حسن عبد الحمادي الخفاجي)، إلى جانب داعشي آخر.

وذكرت أن الدواعش الثلاثة، وهم من سكان قرية بيرميا التابعة لقضاء الحويجة، كانوا أعضاء خلية تستهدف أبراج الكهرباء بين كركوك والحويجة.

كما أشارت إلى انفجار قنبلة على القوات الأمريكية خلال العملية، دون أن تذكر معلومات أخرى.

ومحافظة كركوك من أبرز المناطق الكوردستانية الخارجة عن إدارة إقليم كوردستان أو ما تسمى بـ ‹المتنازع عليها›. وشهدت المحافظة تدهوراً كبيراً في أوضاعها الأمنية بعد خيانة 16 أكتوبر 2017، إذ شهدت المحافظة الكثير من الهجمات والتفجيرات، أغلبها من قبل فلول تنظيم داعش التي عادت لتنشط في المحافظة بعد انسحاب قوات البيشمركة منها.