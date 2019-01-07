ابنة ترامب تنشر أول صورة لحبيبها “العربي” في البيت الأبيض!

ونشرت تيفاني، الابنة الصغرى، للرئيس الأميركي دونالد ترامب الصورة مع بولس في “الغرفة الحمراء”، وهي إحدى 3 صالات في البيت الأبيض غير مخصصة لإقامة عائلة الرئيس.

ومن غير الواضح، متى زار بولس البيت الأبيض، وفيما إذا كان قابل الرئيس أم لا، لكن تيفاني كانت قد نشرت صورة لها بنفس الفستان الذي ترتديه في صورتها الجديدة مع صديقها في البيت الأبيوكانت تيفاني قابلت بولس لأول مرة في ناد ليلي في جزيرة “ميكونوس” باليونان تملكه النجمة الأميركية الشهيرة ليندسي لوهان، وفقا لما نقلت المجلة عن مصادرها.

وقال موقع “بيج سيكس” المختص بأخبار المشاهير، إن بولس، الذي نشأ في مدينة لاغوس النيجيرية، هو ابن المليارير اللبناني الأصل مسعد بولس.

وكشفت صحيفة “نيويورك بوست” أن عائلة بولس ثرية جدا، حيث يمتلك مسعد في نيجيريا شركات تعمل في مجال السيارات والبيع بالتجزئة والبناء، تقدر قيمتها بمليارات الدولارات.