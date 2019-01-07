اربيل يستغني عن فاريق وخالد

اعلن نادي اربيل لكرة القدم استغنائه عن لاعبين اثنين.

وقال المنسق الاعلامي لنادي اربيل ريبين رمزي قررت الهيئة الإدارية لنادي اربيل الرياضي الاستغناء عن اللاعبين سعود فاريق، ايفان خالد بشكل حر.

واضاف، وشكرت الهيئة الإدارية للنادي اللاعبين المذكورين اللذين خدموا النادي في الفترة الماضية.

وسبق ان اعلن نادي أربيل، فك ارتباطه مع المحترف السوري، محمد رأفت المهتدي، بالتراضي، بناءً على طلب الأخير.

ويحتل اربيل المركز التاسع في منافسات الدوري العراقي لكرة القدم بعد ثلاث عشرة جولة.