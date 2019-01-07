اربيل يكشف حقيقة مفاوضاته مع امجد راضي

كشف نادي اربيل الرياضي، حقيقة مفاوضاته مع مهاجم القوة الجوية امجد راضي لضمه في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال عضو المكتب الإعلامي للنادي ريبين رمزي في تصريح إن “نادي اربيل لم يتفاوض مع مهاجم القوة الجوية امجد راضي، تمهيداً لضمه لصفوفه في الانتقالات الشتوية الجارية”.

واوضح أن “راضي يواصل التدريبات مع الصقور، بالإضافة إلى إن قضية إيقافه من الاتحاد الآسيوي لا تزال مستمرة ولا يحق له بالتوقيع بسبب هذه المشكلة.