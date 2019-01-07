الاسيوي يدفع بحكم عراقي لمباراة كوريا الجنوبية والفلبين

حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حكما عراقيا لمباراة كوريا الجنوبية والفلبين التي ستقام، يوم غد الاثنين، في الجولة الاولى لكأس آسيا 2019 المقامة في الامارات.

وبحسب قرار من الاتحاد الآسيوي فانه قام بتغيير الحكم الأردني أدهم مخادمه من طاقم مباراة كوريا الجنوبية والفلبين كحكم إضافي ثاني واستبداله بالحكم العراقي مهند قاسم.