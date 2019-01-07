((((البعثية السابقة عالية وصيف شهادتج مجروحة بخصوص احتفالات يوم إعدام صدام في الأردن )))

….بسم الله وبه نستعين……..الزمن الأغبر وحظ العراقيين العاثر بوجود ثلة من المتملقين والمتملقات ولاطعي ولا طاعات الأحذيةوالطامة الأكبر ان اكثر من يتصيد المشهد السياسي كانوا من صقور البعث ومادجلين بحب صدام كعشق.ومنهم أو منهن كثيرين جدا ،عالية نصيف وحنان الفتلاوي هيثم الجبوري وإسكندر وتوت وعبد الكريم خلف وطارق حرب و وجيه عباس وكثيرين وكثيرات من الصقور البعثيين والبعثيات وهولاءاليوم هم سبب دمار العراق وتخلفه وأقول لعالية نصيف لو شاهدتي برنامج القرار لكم بين الخبل واثق البطاط وغيث التيميمي على قناة دجلة دليل ملموس على ما اقترفتوه بحق العراق. عالية نصيف تاريخك الشبابي يقول انك كنت من الرفيقات البعثية وكنتي مسؤولة عن تحشيد التظاهراتدعما للبعث ولصدام وكان كل من يتقرب عليك من كنت طالبة إلى ان تخرجتي واصبحتي محامية الناس تخاف من قلمك المسموم بكتابة التقارير التي كانت تودي إلى نكرة سلمان أو الأمن العامة ، استغربت من بيانك وأنتي حريصة على مشاعر العراقيين بعد بيتي ههههه ان الأردن تجرح مشاعرالعراقيين باحتفاءهم بذكرى إعدام سيدك صدام ؟ وتطلبين من وزارة الخارجية والحكومة العراقية بتشهير سلاح الاقتصاد بوجه الأردن ،طيب ما سيدك صدام حسين التي كنت تلبسين الزيتوني وتهتفين لصدام بطيلة العمر وتسيده على رقاب العراقيين هو شخص ميت خلص انتهى فمنمن الخوف يعنيحتى الميت تخشون منه لان أنتي في قناعة نفسك ان دولتكم كارتونية.السوال لعالية نصيف بعد زيارة ترامب لقاعدة عين الأسد خرج علينا روحاني الرئيس الشكلي لإيران بتصريح فيه وقاحة وصلافة وبعيد عن العرف الدبلوماسي ان رئيس دولة اجنبية تتدخل بشأن دولة مجاورة؟عندما صرح روحانيمخاطبا ترامب تعال إلى بغداد أو الجنوب وسترى شكل الاستقبال ماهذا الاستهزاء بالعراق أو مايسمى الحكومة العراقية. لو كنت فعلا نائبة تمثل الشعب العراقي وحريصة على مشاعر العراقيين لكنتي خرجتي ببيان إعلامي ان العراق له رءيس وزراء ووزير خارجية وبرلمان هم من لهم الحقبإبداء أي راء سياسي يخص العراق.لكن أنا اعرف وغيري يعرف طالما أنتي وغيرك من تتسيدون المشهد السياسي انتم معينين من قبل الحكم في طهران وتصريح روحاني الصلف كان رسالة للعراقيين هو انه نحن من يحكم العراق و هؤلاء القطيع الذين في المنطقة الخضراء هم عملاء صغار تحتإمرة ولي الفقيه علي خامناءي ولهذا ظمتي رأسك ووجهك المشبع بعمليات التجميل كانك ما سمعتي تخرسات ووقاحة روحاني وغيرهم من مايبدر من إهانة ساسة إيران للعراق .السوال لعالية نصيف أنتي يهمك فقط سياسة الابتزاز والدولار من خلال الابتزاز للوزارات العراقية ،أنتي بالنسبةلدولة القانون الدجاجة التي تبيض ذهب ولهذا الحرامي الكبير نوري المالكي يتعمد على وفاءك وإخلاصك من خلال ابتزاز أي وزير للاستجواب إذا ما يدفع عشرات الملايين،الله ينتقم منكم يا أولاد الحرام.السوال لعالية نصيف الفيلة اللي مساحتها آلاف الأمتار في منطقة الدورة وينوصلت،السؤال الثاني هو اسمك مو مع الذين زارو دولة إسرائيل مؤخرا ههههههه اضحكوا زين على الشعب القشمر مثل ما ضحكتي علينا أيام سيدك صدام حسين الذي اليوم تتنكرون له ،اشلون نأمن لكم إذا كل مايجي رءيس للعراق عالية نصيف وحنان الفتلاوي ووجيه عباس يدعون انهم بالكوةصارو بعثية خوش قشامر بس اكولج العراقيين عايشين لحد الان بزمن السقيفة فمن حقك تضحكين بسهولة عليهم وخاصة الشيعة منهم///////:::: حامد اسماعيل