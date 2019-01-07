الخارجية النيابية: نتائج المؤتمرات في أمريكا لإسقاط الحكومة غير معترف بها

أعتبرت لجنة الخارجية النيابية، الأحد، عقد المؤتمر الأول للمعارضة العراقية في ميشغان الأمريكية لإسقاط النظام الحالي أمر مرفوض، فيما بينت أن جميع نتائج المؤتمر غير معترف بها ومرفوضة بشكل قطعي.

وقال عضو الجنة عامر الخزعلي في تصريح إن “عقد المؤتمر الأول للمعارضة العراقية في ميشغان الأمريكية لإسقاط النظام الحالي وإرجاع ازلام النظام السابق أمر مرفوض ولا يمكن إن يتحقق”، لافتا إلى إن “حضور عدد من أعضاء الحزب الجمهوري الأمريكي ضمن المؤتمر لم يمثل وجهة نظر الحزب بل ان الشخصيات التي حضرت كانت معارضة للعملية السياسية العراقية”.

وأضاف أن “واشنطن غير قادرة على إسقاط النظام أو التدخل بالشؤون الداخلية كون الحكومة الاتحادية لن تسمح بأي تدخل في سياسات البلاد”، مبينا إن “جميع نتائج المؤتمر سيتم رفضها وعدم الاعتراف بها بشكل قطعي”.

وكانت عدد من الشخصيات السياسية المتهمة بالارهاب والمطلوبة للقضاء قد عقدت ،امس السبت، المؤتمر الأول للمعارضة العراقية في ميشغان الامريكية، فيما اقر المؤتمر ورقة عمل وطلب رسمي للرئيس الأمريكي ترامب من اجل إسقاط النظام العراقي الحالي