الخميس المقبل انطلاق اياب كأس العراق لدور 16

تنطلق منافسات بطولة كأس العراق لإياب دور الـ١٦ يوم الخميس المقبل، حيث ستحتضن ملاعب بغداد والمحافظات سبعة لقاءات.

وسيحل فريق السماوة ضيفا على فريق النفط في ملعب الأخير، حيث،انتهت مباراتهم الاولى بفوز النفط بنتيجة هدفين مقابل لاشيء، فيما يلاعب فريق الطلبة فريق الكرخ في ملعب الصناعة.

يذكر ان مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الايجابي بهدفين لكل فريق.

ويستقبل فريق نفط ميسان فريق نفط الجنوب في ملعب الميمونة، وانتهت مباراة الذهاب لصالح فريق نفط الجنوب بهدف للاشيء، ويلتقي فريق الحدود والديوانية في ملعب التاجي.

يشار الى ان مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق.

وسيحتضن ملعب أمانة بغداد لقاء أهل الدار مع ضيفهم فريق نفط الوسط، حيث سيطر التعادل السلبي على نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين، ويضيف فريق اربيل فريق الزوراء في ملعب فرانسوا حريري، يذكر ان مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي.

وتختتم مباريات الإياب لبطولة الكاس يوم الجمعة المقبل بلقاء فريق الشرطة مع فريق الكهرباء في ملعب أمانة بغداد، علما ان مباراة الذهاب انتهت لصالح فريق الكهرباء بهدف.

يشار الى ان جميع المباريات ستقام عند الساعة الواحدة والنصف ظهرا .