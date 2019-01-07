الرئيس بارزاني يستقبل الفياض ..بحثا الوضع العراقي وتكملة التشكيلة الحكومية

استقبل الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني ،اليوم الاثنين، في منتجع صلاح الدين القريب من اربيل ، رئيس حركة “عطاء” ومستشار الامن الوطني العراقي فالح الفياض.

بيان من مكتب الزعيم الكوردي قال ان ” اللقاء بحث الوضع السياسي العراقي ، وآخر خطوات تكملة الحكومة العراقية الجديدة “.

مضيفاً ” كما جرى التأكيد على التنسيق بين الجانبين في العملية السياسية في العراق ومعالجة المشاكل القائمة ” .

وتأتي زيارة الفياض المرشح لحقيبة الداخلية في الحكومة العراقية الجديدة برئاسة عادل عبدالمهدي ، الى اربيل ولقائه بالزعيم الكوردي ، قبل جلسة مقررة للبرلمان العراقي غداً الثلاثاء يًنتظر ان يتم فيها التصويت على التكملة الوزارية ، حيث مازالت 3 وزارات شاغرة لم يتم التوافق على المرشحين لشغلها من بينها وزارتي الدفاع والداخلية .