الشباب تناشد الرئاسات الثلاث لدعم الوطني في الإمارات

ناشد وزير الشباب والرياضة الدكتور أحمد رياض، دعم المنتخب الوطني في نهائيات كاس أمم آسيا بكرة القدم 2019 التي أنطلقت في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال رياض إن المنتخب يؤدي مهمة وطنية ويتوجب على الجميع الوقوف معه ومؤازرته لتحقيق الهدف الأسمى لهذه المهمة، ونأمل من رئيس الجمهورية ورئيسيّ مجلس الوزراء والنواب وجميع الوزراء والمسؤولين وأعضاء البرلمان العراقي الوقوف معه ودعمه مادياً ومعنوياً سعياً لتحقيق النتائج الايجابية ورفع اسم العراق عالياً في المحافل الدولية، مبيناً أن الوزارة لن تألوا جهداً إلا ووضعته في خدمة المنتخب الوطني الذي سيواجه نظيره الفيتنامي غداً الثلاثاء في أولى مبارياته ضمن منافسات نهائيات آسيا

وبين أن الوزارة تدعم جميع المنتخبات والأندية في مشاركاتها الخارجية، ما ينعكس إيجاباً على النتائج كونها جميعاً تمثل الوطن .

ودعا وزير الشباب والرياضة الجماهير الرياضية ووسائل الإعلام أيضاً الى الوقوف مع اللاعبين وشحذ هممهم ورفع معنوياتهم لتحقيق ما مطلوب منهم لا سيما في المباراة الأولى أمام منتخب فيتنام وتحقيق الفوز الذي سيكون مفتاحاً للوصول الى الدور الثاني.

وأوضح رياض إن هذه المناشدة والدعوة تحمل في مكنونها الكثير من الآمال والأحلام من أجل التكاتف والوصول إلى مراحل متقدمة في نهائيات البطولة، وستكون فرصة مثالية لتأكيد الهوية الوطنية وتعزيز الانتماء والتكاتف بين أبناء الوطن الواحد الذين يأملون تكرار مثل تلك الفرحة التي حصلت بالفوز بكأس آسيا 2007 وكلنا ثقة بـ أسود الرافدين .