النجيفي يكشف عن سيناريو مواجهة ايرانية – أمريكية في العراق

كشف القيادي السني أثيل النجيفي، اليوم الأحد، عن قرب حدوث مواجهة بين ايران وأمريكا في العراق، على حد قوله.

وقال النجيفي ان “تعيين جيمس جيفري، بديلا لبريت ماكغورك مبعوث واشنطن للتحالف الدولي ضد داعش، الذي كان سفيراً في العراق، ومن كان يعمل في السياسة العراقية يعرفه عن قرب، فبعد انتهاء عمله كسفير وبقاءه في الولايات المتحدة الامريكية، كان يكتب في الصحف”.

وتابع “كانت كتاباته ونشاطاته تدل على انتقاد سياسة اوباما التي كانت متساهلة مع ايران في العراق، ويرى ان امريكا سلمت العراق الى ايران بسهولة، وهذا خطأ كبير وقعت فيه امريكا، واضعفت سياسة الولايات المتحدة في المنطقة، حسب اراء جيفري”.

وبين النجيفي ان “اختيار جيمس جيفري بهذه المهام يدل على ان السياسة الامريكية ستأخذ شكلا جديدا في المواجهة مع ايران في العراق، وهي ستجبر ايران على تقديم تنازلات حتى يتم قبولها من قبل امريكا”.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، السبت (5 كانون الثاني 2019)، تولي السفير جيمس جيفري منصبي الموفد الأمريكي الخاص لدى التحالف الدولي ضد تنظيم داعش والمبعوث الأمريكي إلى سوريا، بدلا من المبعوث السابق بريت ماكغورك الذي استقال من منصبه مؤخراً.