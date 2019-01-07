بارزاني يوجه بالافراج الفوري عن كادرين من الديمقراطي والوطني

وجه رئيس حكومة إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الاحد، بالإفراج الفوري عن كادرين أحدهما من الاتحاد الوطني الكوردستاني والآخر من الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

ورد رئيس وزراء إقليم كوردستان، بشدة على اعتقال كادرين من الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني مؤخراً بدون قرار من المحكمة وبصورة قانونية.

وأوعز بارزاني إلى كل من مسؤول وكالة الحماية والمعلومات (زانياري)، لاهور شيخ جنكي، ومدير عام آسايش إقليم كوردستان عصمت أركوشي، بالإفراج الفوري عن هذين الكادرين.

وألقت قوة أمنية في منطقة كرميان، الأسبوع الماضي، القبض على سرخيل أكبر رستم، من كوادر الحزب الديمقراطي الكوردستاني، كما قامت قوة في أربيل بالقبض على بيشرو ويسي، من كوادر الاتحاد الوطني الكوردستاني، فيما أعلن مدير آسايش أربيل طارق نوري، أن اعتقال الأخير جاء رداً على اعتقال سرخيل أكبر، وأنه لن يُفرج عنه ما لم يتم الكشف عن مصير الأخير والإفراج عنه.