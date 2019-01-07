بالأرقام.. كرميان تكشف ارتفاعاً بالحوادث خلال 2018

اعلنت ادارة شرطة كرميان، جنوبي اقليم كوردستان، الاحد، ارتفاعاً بعدد الحوادث في عام 2018 مقارنة بالعام الذي سبقه 2017.

وقال المتحدث باسم شرطة كرميان علي جمال قدوري في مؤتمر صحفي ان الحوادث في كرميان ارتفعت في عام 2018 مقارنة بعام 2017، مشيرا الى مقتل 52 شخصاً خلال العام المنصرم.

واضاف انه خلال عام 2018 حصلت 13 حالة قتل للرجال، و3 حالات انتحار، و9 حالات عن طريق الخطأ، فضلا عن 437 مشادة داخل حدود ادارة كرميان.

ونوه قدوري الى ان عام 2018 شهد ايضا 14 حالة سرقة سيارات، اضافة الى 309 حالات سرقة مختلفة، وكذلك توجيه 19 تهمة بالتزوير والاحتيال، و34 تهمة بالفساد، فضلا عن توجيه 386 تهمة بالتهديد.