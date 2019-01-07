بالفيديو…الربيعي: لا يوجد في التوراة ما يثبت بناء “الهيكل” في القدس

قال المؤرخ والمفكر العراقي، الدكتور فاضل الربيعي، إنه لا يوجد في النص التوراتي أي إشارة أو تلميح أن سليمان بنى هيكلاً في أورشاليم، وأن المذكور أنه بنى هيكل في جبل، إلاأن المصدر الرئيسي للرواية الاستشراقية اللاهوتية بنى منطقه بوجود الهيكل في القدس استناداً إلى ما ورد في سفر المكابيين، وعدا هذا السفر لا توجد أي إشارة لهذا الأمر.

وأضاف الربيعي خلال لقاء له ببرنامج “إسرائيل المُتخيّلة” على فضائية الغد، مع الإعلامي باسم الجمل، أن التوراة لا تذكر اسم القدس أو المكان الذي بُني فيه الهيكل، مشيراً إلىأن الرواية الاستشراقية اللاهوتية استندت على سفر المكابيين والذي ذكر أن صراعاً نشب بين القبائل اليهودية بعد الغزو الروماني وتمركز حول أورشاليم، والغريب أن حرق الهيكل في أورشاليم وفقا لما ورد في السفر على أيدي القبائل المتحاربة وليس من قبل الرومان.

وأوضح الربيعي أن تلك الرواية استندت على أن القصة التي دارت في السفر وقعت في أورشاليم، لذلك قيل أن الهيكل في أورشاليم بينما أن النقوش الآشورية لا تتحدث عن ذلك.

