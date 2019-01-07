بغداد تخصص 50 مليار دينار لتنفيذ المادة 140 من الدستور

’’تعويض المتضررين يحتاج 420 مليار دينار’’ …

كشف نائب كوردي في البرلمان العراقي، أن مشروع الموازنة الاتحادية للعام 2019 يتضمن وللمرة الأولى بعد سنوات، تخصيص مبلغ 50 مليار دينار لتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي.

وقال النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في البرلمان العراقي مريوان نادر، في تصريح متلفز، إن «مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2019 يتضمن تخصيص مبلغ 50 مليار دينار لتنفيذ المادة 140 الدستورية»، معتبراً أن «هذه إشارة إيجابية لأن الموازنات السابقة لم تتضمن أية تخصيصات للمادة 140».

وأضاف نادر، إن «المادة 140 تحتاج خلال العام الحالي 420 مليار دينار لإنهاء مرحلة تعويض المتضررين، لكن مع الأسف تم تخصيص 50 مليار دينار فقط».

وأكد أن هذا «سيؤدي إلى تأخير إنهاء مرحلة تعويض المتضررين»، مشيراً إلى أن «التعويضات تشمل جميع المكونات المتضررة من عمليات التغيير الديموغرافي التي نفذها النظام البعثي البائد».

وتنص المادة 140 من الدستور العراقي على آلية تضم ثلاث مراحل: أولها التطبيع، ويعني علاج التغييرات التي طرأت على التركيبة السكانية في كركوك والمناطق ‹المتنازع عليها› في عهد النظام البائد وبعده، والثانية الإحصاء السكاني في تلك المناطق، وآخرها الاستفتاء لتحديد ما يريده سكانها، وذلك قبل 31 ديسمبر/ كانون الأول 2007.