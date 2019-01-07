تركيا تقتل 7 مقاتلين بقصف داخل كوردستان وتقول انها احبطت هجوما

شنت تركيا مزيداً من الضربات الجوية على أهداف داخل اقليم كوردستان، حيث تم مقتل 7 عناصر من حزب العمال الكوردستاني، حسبما ذكرت اليوم الأحد، وزارة الدفاع التركية.

وعادة ما تستخدم تركيا مصطلح “إرهابي” للإشارة إلى أعضاء حزب العمال الكوردستاني، وهي جماعة مسلحة محظورة في البلاد ويعتبرها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منظمة إرهابية.

وأفادت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني، بأن الأفراد الذين قتلوا إثر الضربات التي شنتها تركيا أمس السبت، كانوا يخططون لشن هجوم على قواعد عسكرية تركية.

كما تم أيضاً تدمير “كهوف ومخابئ” إثر الضربات التي استهدفت منطقة أفاشين باسيان.

يذكر أن الطائرات التركية تشن غارات جوية على أهداف مختلفة في اقليم كوردستان منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول)، مستهدفة اهدافاً تابعة لحزب العمال الكوردستاني رداً على هجماته داخل تركيا.