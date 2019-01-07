تل أبيب: 3 وفود عراقية زارت إسرائيل العام الماضي .. آخرها قبل أسابيع

كشفت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن زيارة 3 وفود عراقية تل أبيب خلال العام الماضي، ضمّت شخصيات «سنية وشيعية» بارزة، مشيرة إلى أن الوفد الأخير زار إسرائيل قبل أسابيع.

وقالت صفحة «إسرائيل تتكلم بالعربية» على ‹فيس بوك›، وهي صفحة رسمية تدار من قبل الخارجية الإسرائيلية في منشور مساء اليوم، : «زارت إسرائيل ٣ وفود من العراق خلال العام الأخير، حيث تم زيارة الوفد الثالث قبل عدة أسابيع».

وأوضحت الصفحة، بالقول: «ضمت الوفود شخصيات سنية وشيعية وزعماء محليين لهم تأثير بالعراق».

وذكرت أن هذه الشخصيات ، زارت متحف ياد فاشيم لتخليد ذكرى المحرقة، واجتمعت ببعض الأكاديميين، ومسؤولين إسرائيليين.

وأشارت إلى أن الوفد ضم ١٥ شخصاً، وأن «وزارة الخارجية الإسرائيلية تدعم هذه المبادرة».

بدوره، كتب المحلل السياسي الإسرائيلي إيدي كوهين عبر تويتر، قائلاً: «ثلاثة وفود عراقية رسمية وصلت مؤخراً وعلى مستوى رفيع بعثتها الحكومة العراقية إلى أورشليم».

وذكر أن الوفود تفاوضت مع إسرائيل على ثلاثة محاور، وهي «١- الانسحاب الإيراني من جنوب سوريا مقابل وقف القصف الإسرائيلي ٢- حل الأحزاب الشيعية، ويعلن العراق وسوريا ولبنان ودول الخليج التطبيع ٣- غير صالح للنشر».

وأوضح كوهين في ‹تغريدة› لاحقة، أن «المقصود بـ رقم ٢ المليشيات الشيعية والمرتزقة أمثال عصائب اهل الحق والحشد الشعبي والخ…»، حسب تعبيره.

كما أوضح المحلل الإسرائيلي في وقت سابق مساء اليوم، وأيضاً عبر تويتر، أن الوفود الثلاثة التي زارت إسرائيل جاءت «من العراق وليس من كوردستان».

وبيّن أن من بين أعضاء الوفد «أحد الأشخاص هو مقرب جداً من حنان الفتلاوي».

وقال: «عندي بعض الأسماء لكن خوفاً على حياة الأشخاص لن أفصح عنهم».