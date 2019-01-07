حـفاظا عـلى تراثـنا : قـديش قـديش قـديش

بقـلـم : مايكـل سـيـﭘـي / سـدني

الأبرشـيات الكـلـدانية تعـتـز بالـفـنانين والمـدرّبـين في كافة كـنائسـنا الكـلـدانية لكـفاءتهم وذوقهم الموسيقي كـمؤلـفـين وقادة أوركـسترا ناجحـين والناجـحـون كـثيرون ، وفي ذات الـوقـت لسنا كاملين فـجـميعـنا بحاجة إلى نعـمة الله ، لـذلك قال يسوع ( كـونـوا كاملين كما أن أباكم …. ) . كما نعـلم أن تـراثـنا الكـنسي الكـلـداني مليء بما لا يُـحـصى من ألحان في غاية الجـمال ، يـذوب قـلـبنا نحـن الشرقـيـيـن لها وتـطـربنا ، إنها غـذاؤنا الروحي لا مثيل له ….

وقـد تعـجّـبَ رئيس دير المخـلـص / صيـدا / لـبنان في عام 2012 حـين أنـشدتُ أمامه ( إمّر لي عـيتا) .

وكما نعـرف أن التراث ثمين ( في قـيمته التأريخـية ) التي جـعـلـت العالم كـله يُـحـيي ــ زيـرا ــ مكـسورا بعـد تـرميمه كي يوضع عـلى رف في متحـف يـراه ملايـين الزوّار …. فـهـل يقـبل أحـد أن يطحـن كـسوره ويعـيـد عـجـنها لـيصنع بستـوﮔـة منها ؟ إللي ما عـنـده عـتـيـﮓ ما عـنـده جـديـد ….

فـتـرانيمنا المألـوفة في كـنيستـنا الكـلـدانية منـذ قـرون من الـزمن صار لها طابعها الخاص بها ، يعـرفها الصغـير والكـبـيـر في كـل بقاع العالم حـيث تـوجـد كـنيسة كـلـدانية ، مثل : إمّار لي عـيتا ، قـدّيـش قـدّيـش قـدّيـش ، لاخـو مارا ، لـْـيَـمّا د رَحْـمَـيْـك حاءَ رنا …. إن هـذه الـتـرانيم لا يحـق لـنا أن نحـوّرها بأي شكـل من الأشكال ، لأنها تـراث ! تـراث عـزيز ثمين …

أما إذا إفـتـرضنا أن مقـطعاً شعـريا أو نـثـراً أدبـياً لكاتب عـلماني ( أغـنية ) ، أو كـنسي ( تـرتيلة ) وغـير مطروقة سابقاً غـناءاً أو تلـحـيناً ، ويُـطـلـب من أي فـنان موسيقي تلحـينها ، فإنه سينـطـلق من قـريحـته الموسيقـية وذوقه الرفـيع ويلحـنه ، ولا بأس يـبـدع فـيه ويُسجّـل بإسمه .

إنّ كـنيستـنا الكلدانية تـنـفـرد بصلاة خاصة صاغ كلماتها وألحانها أولئك الـقـديسون الذين كـرسوا حـياتهم من أجـل تـقـديم كل ما هـو راقٍ و سامٍ لمجـد الرب إلهـنا الآب ومخلصنا يسوع المسيح وهادينا الروح الـقـدس . ومن بين تلك الصلوات سأركـز هـنا عـلى ترتيلة رتلها الملائكة ويرتلها كل المؤمنـين بكل لغات العالم ، وسيرتلها منا الذين يستحـقـون الوقـوف أمام مجـد الرب في ملكـوته السماوي ، ألا وهي :

قـدوس قـدوس قـدوس ….. أوشعـنا في الأعالي

لـقـد تعـلمنا ترتيل كلمات و لحـن هذه الصلاة الرائعة من كـنائسنا في بلـداتـنا منـذ الطفـولة و بعـد ذلك في أماكـن أخـرى . وكـمثال ، كان في كـنيسة مار إيليا الحـيرى التي كانت بإدارة المرحـوم الأب فـيليب هيلاي الموسيقار الـفـنان ، يـؤدوها كما يلي :

https://www.youtube.com/watch?v=hSLMdA9sj3U&index=12&list=PLEB9A2C3E3AB66981

قـديش … جـوقة رائد جورج / منـشورة في 2009 Holy holy is the Lord in Chaldean …

قـدوس قـدوس قـدوس بالكـلـداني Holy, holy, Holy is the Lord God Almighty. Holy, holy, Holy is the Lord God Almighty. Who was and is and is …

ملاحـظة : في السنـوات 1992 ـــ 1997 درّست وجـبات من أطفال الـتـناول الأول في أثـينا ودرّبتهم عـلى هـذه الترتيلة بهـذا اللحـن الأصيل الـذي تعـلـّمناه منذ الصغـر ولم يكـن عـندنا مستـلزمات التواصل الإجـتماعي الإلكـتـرونية المتوفـرة الـيوم . وﻻ زال الكـثيرون يحاولـون الحـفاظ عـلى ذلك اللحـن .

إنّ الكـنائس تخـتـلف في أداء اللحـن الأصلي معـتـمـدة عـلى قابلية المـدرّب وتوجـيه الكاهـن أو الأسقـف ، كما أنّ الإخـتلاف في ترتيل هـذه الصلاة سبـبه عـدم إمكانية الـبعـض من أدائه ورداءة إتـقانه من الآخـرين وعـدم تـثـبـيته بنوتة موسيـقـية مكـتوبة بالإضافة إلى صعـوبته . ولكـن هـناك مَن قام بخـطوة رائعة حـين ثبت اللحـن بالنوتة الموسيـقـية التي تحافـظ عـلى جميع أبعاد اللحـن الأصلي . ووحَّـده وفـرَضَه على جميع خـورنات أبرشيته والذي ﻻ يزال يؤدى كما ورد في أعلاه … وهـذا الأداء يجعـل المرنمين يـرفـرفـون فـوق الـفـضاءات مع الملائكة في تمجـيد الـرب الخالق بكـلمات نطق بها الملائكة .

وبعـد توحـيد طريقة أداء هذه الصلاة بمدة ليست طويلة ، صرنا نسمعها الـيـوم بين الحـين والآخـر بأداء آخـر ــ بلحـن نـشاز ــ يخـدش صفاء الأصالة مـبتعـداً عمّا عُـمّم في كـنائس تلك الأبرشية أو غـيرها .

وعلى ما يـبـدو هـو اِجـتهاد المـدرّبـيـن الـفـنانين أو المـدبّـرين في الأبرشيات ، يهـدفـون إلى وضع بـصماتهم الشخـصية عـلى الأعـمال الـتـراثية الأصلية الخالـدة ، والتي ليست مُـلـكـَـهم ليتـصرفـوا بها حـسب أهـوائهم .

نعـم قـد يكـون هـناك فـنان ملحـن قـدير أو ربما مطـرب موهـوب ومشهود له بكـفاءته العالية فـناً ولغة ولهجة ، وهنا أرجـو أن يتسع صدر جـميعـهم ونحـن نعـرض لهم هـذا اللحـن المحَـوّر بالتحـديد ، لأنّ الـتـشـويه يحـدث بإدارتهم وبأسالـيـب مخـتـلـفة وعـلى مرأى الأسـاقـفة والكـهـنة . إسمعـوا وقـرروا بـضميـر حي !!!!!!!!!!!!!

أولاً :

تـفـضـلـوا هـذا نموذج ــ 15 آب 2018 ــ في كـنيسة مار ﭘـطرس في سان ديـيـگـو عـنـد … الـدقـيقة 39

https://www.facebook.com/stpeterchaldean/videos/1826877674062077/

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في الدقـيقة ألــ 55

https://www.facebook.com/simon.esshaki/videos/1806621316019180/?hc_ref=ARRtDzY7_mPpVEvDN5LUyS4EKmD4ayReEiL9vupOv11RTIVJvXbs9YeCGR_N69yG2U4&pnref=story

بالإضافة إلى النماذج المماثلة في التسجـيلات التالية

52 دقيقة



https://www.facebook.com/stpeterchaldean/videos/703388369857429/

44 دقيقة

https://www.facebook.com/stpeterchaldean/videos/705793476283585/

42 دقيقة

https://www.facebook.com/stpeterchaldean/videos/705793476283585/

هـنا نلاحـظ كلمة ( قـدّيش ) المكـررة ، قـد حـلّ محـلها كلمة ( قَـدِّش ) !! قـد يكـون إعـتـقاد المجـتـهـد المحـتـرم بأنها حـركة فـنية جميلة في الأداء ــ زخـرفة موسيقـية ــ ولكـنها لا تسمو إلى مستوى الكلمات والحالة التي يدعـو بها الكاهـن (مع الكاروبـيين والسيرافـيين نـؤدي لك الشكـر والسجـود قائلين ) ونسيَ التغـيـير في المعـنى عـند لـفـظها بذلك الأسلوب فـيصبح معـنى قـديش بأسلوب الأمر باللغة العـربية ــ قـدِّش ــ ويفـقـد الصلاة معـناها و يُـبعـدها عـن صلاة الملائكة الأصلية ، بل وتخـدّش أذن المستمع الذي يعـلم عـظمة الكلمات واللحن الأصيل . وفي نـفس التسجـيل أعلاه تكـرر فـرقة الإنـشاد كلمة (اوشع اوشع اوشع… اوشعـنا بمرومي) وتواجه نـفس الإشكال في ضياع النص الأصلي وإدخال كلمات لا معـنى لها ــ أوشع ــ .

إنها أشـبه بحـبـيب يقـول لحـبـيـبته (( أُحبحبحبحبكِ أُحبكِ )) ، لأن ذلك سينـتـقـص من عـظمة كلمة ــ أحـبك ــ ، وقـد تصلح أن تردد لطـفـل عمره أقـل من خمسة سنوات ﻻ أكـثر لأن الكـبـير سيشعـر بعـدم بلاغة الكلمة بتلك الطريقة ، فكم حـريّ يكـون تمجـيد وتعـظيم الرب الخالق .

ثانياً :

وهـذا نموذج آخـر من تـشـويه الـتـراث في كـنيسة الراعي الصالح / كـنـدا ، لـنـفـس الترنيمة …. لاحـظ عـنـد الـدقـيقة 41 / قـداس عـيـد الـدنح

بث مباشر لقداس عيد الدنح المبارك يحتفل به سيادة المطران مار بشار وردا في كاتدرائية الراعي الصالح في مدينة تورونتو الكندية ،موفق هرمز Geplaatst door ‎الفيس بوك الكلداني‎ op Zondag 6 januari 2019

ويجـب أن نعـلم بأن كـنيستـنا الكـلدانية الشرقـية تـتحـمّل ثـقـلاً آخـر في أداء هـذه الصلاة حيث نرتلها باللغة الأصلية التي كانت شائعة في زمن كـتابة هذا النص من الإنجـيل المقـدس فـيقـع عـلينا واجب المحافـظة عـليها كما هي من كلمات ، وأن نـبـدع في أدائها و نحافـظ عـليها كما إستلمناها .

لهـذا أناشـد السادة الأساقـفة ومدربي فـرق المرنمين ــ الجـوقات ــ اِعادة النظر في تأدية هـذه الصلاة والإعـتماد على اللحـن الأصيل (( المألـوف منـذ قـرون )) .

فـهـل بقي مَن يعـتـز بالتـراث بعـد حـملة تـشويه لـيـتـورجـيتـنا التي يقـودها حـبـيـب القـلـوب ساكـو الكاردينال الوقـر بحجة التجـديـد ؟