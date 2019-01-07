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حيدر الملا يشتري عقار بمليوني دولار داخل الخضراء وسعي لشراء أخر للخنجر!

كشفت مصادر مطلعة، الأحد ، عن شراء القيادي في ائتلاف الوطنية حيدر الملا عقارا داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد بمبلغ يصل الى مليوني دولار، مبينا ان خميس الخنجر يعمل على شراء عقار له في الخضراء.
وذكرت المصادر إن “حيدر الملا القيادي في ائتلاف الوطنية الذي يتزعمه اياد علاوي قام بشراء عقار داخل المنطقة الخضراء بمبلغ يصل الى مليوني دولار بالقرب من مقر قناة الرشيد الفضائية”.
وأضافت ان “شخصيات متنفذة ساعدت وتوسطت للملا شراء العقار داخل الخضراء وكانت حلقة وصل بينه وبين الجهات التي وفرت له العقار”.
وأوضحت المصادر ان “خميس الخنجر يعمل على شراء عقار له داخل المنطقة الخضراء بالقرب من مقر الحكومة بوساطة الجهات ذاتها التي ساعدت الملا”.

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